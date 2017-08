16 nützliche Erfindungen, von denen du noch gar nicht wusstest, dass du sie brauchst!

16 nützliche Erfindungen, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie brauchst! Teil 2

Bis jetzt!

Natalia Widla Natalia Widla Folge mirEntfolgen

Anfang Juli haben wir 16 kuriose Erfindungen vorgestellt, die es tatsächlich als Produkt zu kaufen gibt, obwohl der Nutzen höchst fragwürdig ist. Vorhang auf also für noch mehr Dinge, die du eigentlich nicht brauchst ... Kleiner Scherz, natürlich brauchst du sie! DRINGEND.

Der Löffel, der sich selbst stabilisiert

Was? Dank kleiner Bewegungssensoren und Rotor bleibt dieser Löffel immer schön in der Horizontalen und dein Essen auf dem Löffel. Wozu das Ganze, fragst du dich? Schon mal besoffen versucht Cornflakes zu essen? Na also ...



Wie viel? 199 US-Dollar inklusive Versand.



Wo? hier

Anti-Haarausfallhelm für Mann und Frau

Was? Schnelle Ergebnisse garantiert: Die Technologie des iGrow (gehört übrigens NICHT zur Apple-Familie) ist so komplex, dass sie keiner versteht – und genau deswegen MUSS er ja fast funktionieren, oder? 🤔



Wie viel? Mit rund 400 Dollar ein echtes Schnäppchen im Vergleich zu einer Haartransplantation – und stylisch noch dazu.

Oder sieht die Frau auf dem Bild etwa zweifelnd aus?!



Eben, alles tipptopp.

Wo? hier

Hats for Cats! <3

Was? Von Spitzhut, über Berrett bis hin zu edlen und exotischen Modellen – Hats for Cats halt!



Wie viel? Zwischen 20 und 50 Franken, je nach Modell.



Wo? hier

Hundeliebhaber müssen jetzt natürlich nicht zürnen! Denn auch für die Wauwaus gibt es tolle und mega wichtige Gadgets:

Star-Wars-Hundekostüm

Was? Selbsterklärend



Wie viel? 18.50 Dollar



Wo? hier



Penis-Lippenstift

Was? Der offizielle Werbespruch dazu ist so gruselig, dass wir uns hier mit folgender Produktbeschreibung begnügen müssen: Lippenstifte in Penisform in unterschiedlichen Trendfarben.



Wie viel? Rund 13 Dollar



Wo? hier

Beheizbares Buttermesser

Was? Also im Ernst jetzt: DARAUF hat die Welt jetzt wüki gewartet: Ein batteriebetriebenes Heizmesser für den optimalen Streichgenuss ohne Tennisarm!



Wie viel? 16 Dollar



Wo? hier



Freundschafts-Shotgläser

Was? Vorbei sind die Zeiten peinlicher Armverdrehungen und saudummer Trinkrituale! Dank dem Doubleshotglass trinken wahre Sauffreunde endlich so, wie wahre Sauffreunde schon immer hätten trinken sollen!



Wie viel? Rund 9 Dollar



Wo? hier



Präzisions-Rasierwinkelteil

Was? Für den ultimativen Fuckboyhaarschnitt im Gesicht! Ein Must-have für alle Männer, die gar nie erst vorhatten, wieder anzurufen!



Wie viel? Rund 14 Dollar



Wo? hier



Aufsetzbare Rasiervorlage 2.0



Was? Wir alle wissen ganz genau, welcher Typ Mann dieses Gadget brauchen würde und deswegen äussere ich mich jetzt auch nicht ausführlicher dazu.



Wie viel? Ab 20 Dollar

Wo? hier



6er-Pack-Fingerfood-Greifzangen

Was? Wozu sollte man Fingerfood denn mit den Fingern essen? Wäre ja gruusig! Dank den Fingerfood Greifzangen sind aber auch keine veralteten Werkzeuge wie etwa Messer und Gabel notwendig, um sich Chickenwings in den Rachen zu schaufeln.



Wie viel? 24 Dollar inklusive Versand



Wo? hier

Selfie-Schuhaufsatz

Was? Das uneheliche Kind von Selfiestick und Crocs.



Wie viel? 17 Dollar



Wo? hier

Gesichtsverschlankungs- und Antifaltenteil

Was? ICH SCHWÖR DAS ISCH GENAU WAS I DE BESCHRIEBIG STAHT!!!



Wie viel? Nur schlappe 26 Dollar!!!



Wo? hier

Smartduvet!

Was? Das Duvet gegen Beziehungskrisen oder für alle, die sich nicht entscheiden können.



Wie viel? Momentan nur 200 Dollar!!! ZUschLaGen!!!!



Wo? hier

Selfie-Toaster

Was? Es ist was es ist und das ist gut so.



Wie viel? Momentan in gottsname leider ausverkauft (kommt wieder. Bestimmt!)



Wo? hier

Baby-Mop

Was? Also jetzt nicht ein Mop gegen Babies, nein, das Baby selbst ist der Mop! Der Gedanke dahinter; Wenn das Kind schon keine Miete zahlt und denn ganzen Tag nur in der Gegend rumkriecht, kann es so doch wenigstens seinen Anteil im Haushalt leisten, nicht?!



Wie viel? Mit rund 50 Dollar nicht ganz billig, dafür aber 2-in-1.



Wo? hier



Crazy-Cat-Lady-Actionfigur

Was? Der Name sagt's eigentlich schon ... hervorzuheben sind wohl besonders die sechs im Paket inbegriffenen Katzen. Hach ja .. not all heroes wear capes.



Wie viel? 12 Dollar



Wo? hier

Diese Slideshow würde der Lady übrigens sicher auch gefallen:

63 Katzen, die einfach nur Katzen sind

50 herrlich verrückte Autonummern, die du kennen solltest Bestehst du die Polizeiprüfung? Ab 8 Punkten darfst du Parkbussen verteilen 16 Landkarten, die dir einen völlig anderen Blick auf die Welt verschaffen «Alti, heb de Schlitte!» – Was, wenn du ehrlich zu deinem Chef wärst? 21 unterschätzte Städte in Osteuropa, die du besuchen solltest, bevor es alle tun 25 Fotos, die beweisen, wie überbewertet Luzern eigentlich ist 10 Witze, die nur intelligente (oder gebildete) Menschen verstehen «Trurige Siech» – wenn du ehrlich zu deinen Arbeitskollegen wärst 12 harmlose Fragen, die eine junge Beziehung auf die Probe stellen 25 verblüffende Fakten über unseren Körper, die du vermutlich noch nicht kennst 13 Innovationen, die wir sofort auch in der Schweiz brauchen 24 Fotos, die beweisen, wie überwertet das Appenzellerland ist 😉 «Wir schätzten seinen Eifer» – Was diese 15 Arbeitszeugnis-Codes wirklich bedeuten Der unverschämt witzige Fake-Kundendienst auf Facebook treibt Kunden wieder zur Weissglut 180 Franken für eine Büroklammer – und 14 weitere absurde Preise für Alltagsgegenstände Bist du so schlau wie ein Gymi-Kind? Wenn du 12 Punkte machst, darfst du eine Stunde gamen 25 Filmklassiker, die zu gut sind, um sie nur vom Hörensagen zu kennen 20 Grafiken für alle, die glauben, dass die Welt immer schlechter wird 21 Schweizer Filmklassiker, die zu gut sind, um sie nur vom Hörensagen zu kennen Tiefkühl-Gemüse ungesund? 3 Liter Wasser am Tag ein Muss? Schluss mit diesen Mythen! Macht Ananassaft das Sperma süsser? Hier kommt der Mythencheck in der Sexualkunde! 15 unterschätzte Städte in Europa, die du besuchen solltest, bevor es alle tun Wie du dir das WG-Leben vorstellst – und wie es wirklich ist 30 Fotos, die beweisen, wie überbewertet Zürich ist Rüebli sind gut für die Augen? Cola hilft bei Übelkeit? Schluss mit diesen Mythen! «Wir hassen uns jeden Tag ein bisschen mehr» – wenn Postkarten ehrlich wären 16 originelle Wohnideen für alle, die NIE genug Platz haben 17 Songs, die du ewig nicht mehr gehört hast, dir aber immer noch im Ohr liegen. Wetten? 29 Dinge, die du nur verstehst, wenn du Pilot bist Wie du dir deine Beziehung vorstellst – und wie sie wirklich ist: 11 wunde Punkte 25 Dinge, die dir nur in der Schweiz im Zug passieren Achtung, Schwindel! Diese 7 Produkte halten ihre Versprechen nicht 27 hübsche Wohnideen für alle, die nie genug Geld für teure Einrichtung haben Jaja, die nervigen Nachbarn ... 20 Beispiele, wie man sich per Notiz mitteilen kann 17 Momente, in denen die Migros einfach zu weit gegangen ist Nackt schlafen ist gesünder? 8 Stunden Schlaf ein Muss? Schluss mit diesen Mythen! 18 ungewöhnliche (aber grossartige) Wohnideen für deine neue Traumwohnung Diese historischen Fakten sind fast nicht zu glauben – weisst du, was davon wahr ist? Wie du dir Openairs vorstellst und wie sie wirklich sind: 11 mal Klischeekanone, bitte! Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo