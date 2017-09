YEAH! 10 Biere, die du zum Zmorge trinken kannst ... Bild: gearpatrol.com

..., wobei: Ich denke, die meisten sind hierzulande kaum erhältlich. Und trotzdem finde ich das Konzept grossartig. Checkt mal das hier, etwa:

Fort George Java the Hop

Ein Kaffee-IPA? Weird? Vielleicht. Aber garantiert fein, weil von der doch sehr, sehr coolen Craft Brewery Fort George in Astoria, Oregon.

Aber erst mal von vorne. Es gibt nämlich vier Aspekte, unter denen man Bier zum Frühstück trinken kann oder soll:

Kaffee-Biere : Stouts und Porters sind Biervarianten, deren Geschmack oftmals Kaffee ähnelt – weshalb findige Brauer ab und an echten Kaffee beim Herstellungsprozess verwenden. Es gibt einige Variationen des Kaffee-Stout-Themas, zudem existieren Gebräue mit Espresso, Milchkaffee und weissichwas. Auch findet Kaffee ab und an seinen Weg in malzigere Getränke und IPAs hinein.

: Stouts und Porters sind Biervarianten, deren Geschmack oftmals Kaffee ähnelt – weshalb findige Brauer ab und an echten Kaffee beim Herstellungsprozess verwenden. Es gibt einige Variationen des Kaffee-Stout-Themas, zudem existieren Gebräue mit Espresso, Milchkaffee und weissichwas. Auch findet Kaffee ab und an seinen Weg in malzigere Getränke und IPAs hinein. Weizenbiere : Hey, in Bayern ist es längst Tradition, einen Weissbier zum Frühstück zu geniessen. Noch Fragen?

: Hey, in Bayern ist es längst Tradition, einen Weissbier zum Frühstück zu geniessen. Noch Fragen? Frühstück in der Flasche : Typische Zmorge-Geschmäcker wie Blaubeeren, Zimtgebäck – oder auch Gesünderes wie Orangen oder Grapefruit – sind hier Geschmacksnoten erlesener Biere.

: Typische Zmorge-Geschmäcker wie Blaubeeren, Zimtgebäck – oder auch Gesünderes wie Orangen oder Grapefruit – sind hier Geschmacksnoten erlesener Biere. Michelada: All die Kater behebenden Vorteile eines Bloody Marys, nur mit Bier statt Wodka und deshalb nicht so hochprozentig. Das Rezept findest du in diesem Artikel hier:

Nun also weiter im Text mit den – zugegeben eher obskuren – Bieren, die man zum Frühstück zu sich nehmen darf:

Mikkeller Beer Geek Breakfast

Ein erdiger Stout aus Dänemark: eher hopfig als koffeinartig, doch mit genug Geschmack, um deine morgendliche Tasse Kaffee zu ersetzen.

Gibt's hier.

Wild Beer Co. Breakfast of Champignons

Der Name ist Programm: Ein saurer Wild Ale aus England, mit Karamell- und Pilz-Geschmacksnoten. Mit wilder Hefe gebraut.

Website hier. (Dieses Bier findet man in der Schweiz u.a. bei Fork and Bottle Zürich. Just sayin'.)



Lost Coast Tangerine Wheat

Für solche, die ihren Tag gerne mit einem frisch gepressten Orangesaft beginnen, möchten wir dieses sehr zitrussige (ist das ein Wort?), eher süssliche Weizenbier empfehlen.

Website hier.



Moa Breakfast Beer

Aus Neuseeland kommt etwas, das nach Herstellerangaben ein «European style beer» ist. Ergo ein erfrischendes Lagerbier «mit einem Überfluss an Kirschen-Noten».

Website hier.



Founders Kentucky Breakfast Stout

Okay, das kann ja nur gut sein: Mit etwas Kaffee und einem Schuss Vanille gebraut und danach in Bourbon-Eichenfässer gealtert. Beim 11,2 Volumenprozent empfehlen wir, es vielleicht bei einem Bierchen sein zu lassen – ausser man will danach zurück ins Bett.

Website hier.



Funky Buddha Morning Wood

Funky Buddha spezialisiert sich auf Biere mit Comfort-Food-Geschmäckern (sie führen unter anderem ein French-Toast-Gebräu im Sortiment), weshalb es nur logisch ist, dass etwas mit deftigem Bacon-Geschmack auch dabei ist. Morning Wood (hihi Morgenlatte) ist eine dekadente Kombo aus Ahornsirup, frisch geröstetem Kaffee und Rauchspeck mit sage und schreibe 13 Volumenprozent.

Website hier.



Aecht Schlenkerla Rauchbier

Bier mit Rauchspeck-Note? Pah, das machen die Bayern seit Jahrhunderten: Aus Bamberg kommt dieses dunkle, untergärige Märzenbier, hergestellt mit Rauchmalz aus der hauseigenen Mälzerei.

Gibt's hier.



Carton Regular Coffee Imperial Cream Ale

Jap, dieses Bier soll angeblich wie ein Kaffee mit doppeltem Rähmli und Zucker schmecken. Angeblich.

Website hier.

Narragansett Beer Co. Autocrat Coffee Milk Stout

Hier kommt Autocrat Coffee Milk Syrup, Rhode Islands Traditionsprodukt seit 1895, zum Malzbier-Rezept dazu. Vergiss' deinen Latte Macchiato! Nimm eine Dose davon!

Website hier.



