11 topseriöse Lifehacks, die du absolut unbedingt ausprobieren musst

Hilfe, ich mach schon wieder ein Orgasmus-Gesicht! «Fifty Shades Darker» ist sooo ...

... aufregend wie ... Egal, wir geben alles, um euch das Sequel von «Fifty Shades of Grey» näher zu bringen. Jetzt im Kino.

Ich schwöre, nach diesen zwei Stunden will ich die letzte Staffel «Bachelor» zurück. Integral. Auch wenn Anna Rothenfluh sagt, dass wir uns noch niemals im Leben so sehr gelangweilt haben. Stimmt. Trotzdem. Machen wir's also kurz, hier die Zusammenfassung im Schnelldurchlauf:

Anastasia Steele (Dakota Johnson) hat sich von Christian Grey (Jamie Dornan) getrennt. Er will sie zurück. Er kriegt sie zurück. Logisch. Sie haben Sex in ihrer Wohnung. In seiner auch. Und im Lift. Aber auch im Haus …