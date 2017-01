Erwachsen werden ist echt hart! Diese Comics zeigen wie hart ...

Schön waren die Zeiten, als man noch keine Steuern zahlen musste, der Kühlschrank nicht nur Licht und Senf beinhaltete und die Wäsche immer frisch gewaschen war ...

Und plötzlich stürzt man schon in die erste «quarter life crisis» und wird erwachsen. Einfach so. Man hat neben Ausbildung und Job überhaupt keine Zeit mehr, das zu tun, was man eigentlich am liebsten tut. Stattdessen muss man sich ständig mit so lästigen Dingen wie Heiraten, Kinderkriegen und Hauskaufen beschäftigen ... (ohe)

Echt fies, dieses Erwachsenwerden ...

