10 Vorschläge für den besten Städtetrip des Jahres

Nach den ersten Arbeitstagen bereits reif für eine kleine Flucht? Hier sind zehn Vorschläge für die besten Städtetrips des Jahres.

Sie sind laut, sie sind leise, mal grün und mal grau. Sie stinken nach Abgasen, und sie duften nach Kaffee, manchmal an ein- und demselben Ort. Städte sind nie nur eins: hässlich oder schön, jung oder altehrwürdig. Sie sind alles – und das macht auch die bekanntesten Metropolen nach vielen Besuchen immer wieder von Neuem spannend.

Kaum ein Urlaub ist abwechslungsreicher als ein Trip in eine Megacity oder auch in eine kleinere Stadt. Shopping und Schlemmen, Kunstgenuss und Nachtleben – hier lässt sich abtauchen aus dem eigenen Alltag und eintauchen in das Leben der Leute vor Ort.

Du suchst noch das richtige Ziel für deinen nächsten Städtetrip? Wir helfen dir mit einer Auswahl von zehn Metropolen, in denen es dieses Jahr etwas Neues zu entdecken gibt – oder die wir noch für einen Geheimtipp halten.

Reykjavik, Island

Gletscher, heisse Quellen und Urlaub mit ganz viel «Hu»: Island erlebt derzeit einen Reiseboom. Zuletzt kamen rund 30 Prozent mehr Besucher als im Vorjahr in das knapp unterm Polarkreis liegende Land und liessen sich von der schroffen Natur verzaubern.

Doch wer genug von Wasserfällen, Vulkanen und Walen hat, auf den wartet noch etwas Grossartiges: Reykjavik. Die Hauptstadt ist für ihre Musik- und Clubszene berühmt und zelebriert sich gern selbst, zum Beispiel beim Winter Lights Festival im Februar – mit Museumsnächten und Poolpartys unterm Sternenhimmel.

Portland, USA

Bio-Wochenmärkte, Independent-Kinos und Mikrobrauereien: Portland hat alles, was ein Hipster zum Glücklichsein braucht. Die grösste Stadt Oregons stand lange im Schatten von Westküstenmetropolen wie San Francisco, Seattle oder dem kanadischen Vancouver.

Doch nun gilt Portland als «eine der coolsten Städte der USA» – und als heisser Kurztrip-Tipp, wenn es nach den Autoren des Lonely-Planet-Verlags geht. Jeden Tag gebe es «hundert Neubürger, die wegen des fahrradfreundlichen Zentrums, der üppigen Stadtparks und der boomenden Kunstszene kommen».

Pistoia, Italien

Du liebst die Toskana, kennst aber den Schiefen Turm von Pisa schon und auch das Pferderennen von Siena? Dann ist nun Pistoia dran! 2017 feiert sich die 90'000-Einwohner-Stadt am Fusse des Apennins als Italiens Kulturhauptstadt mit Festivals, Ausstellungen und einer frisch sanierten Stadtmauer.

Vergiss Lucca und fahre ins «Klein Florenz» im Ombrone-Tal. Morgens einen caffè schlürfen, dann auf zum Kirchen- und Palazzo-Hopping – und abends für Vino und Pasta auf die Piazza della Sala. Buon viaggio!

Aarhus, Dänemark

Hören, sehen, staunen: Aarhus wird im kommenden Jahr zur Bühne für Musiker, Tänzer und Künstler aller Sparten. Hunderte Performances, Ausstellungen und Theaterprojekte stehen 2017 auf dem Programm von Europas Kulturhauptstadt unter dem Motto «Let's rethink».

Dänemarks sympathische Universitätsstadt will das Festivaljahr mit einer «imposanten Feier beginnen, bei der wir ein Wochenende lang Wünsche und Träume für die Zukunft teilen und feiern». Kann 2017 besser starten?

Toronto, Kanada

Auf der Strasse hört man 140 Sprachen, jeder zweite Einwohner ist nicht in Kanada geboren: Toronto gilt als absolute Multikulti-Metropole. Foodies profitieren besonders von dem hier gelebten Motto «Vielfalt ist unsere Stärke» – und die Gastroszene erfindet sich gerade neu.

Gute Lokale, Boutiquen und Galerien gibt es im historischen Distillery District, der größten Ansammlung viktorianischer Industriegebäude in Nordamerika. «Hinfahren», schreibt die «New York Times» über die Hauptstadt von Ontario, «es gab nie einen besseren Zeitpunkt dafür.»

Ohrid, Mazedonien

Ohrid! Nie gehört? Dann nix wie hin, rät die Backpackerbibel Lonely Planet. Die mazedonische Stadt liege «traumhaft am Ufer des gleichnamigen Sees», könnte sich allerdings bald sehr verändern, wenn die Promenade wie geplant umgestaltet wird.

Noch laden alte Holzstege zu Spaziergängen ein, die «mit Abstand schönsten Strände des Landes» zum Baden und das Kopfsteinpflaster der Altstadt zum Bummeln vor ursprünglicher Balkan-Kulisse. «Einer der schönsten Orte in Europa», urteilt ein User des Reiseportals Tripadvisor. Ein anderer schreibt: «Unerwartet gut.»

Seoul, Südkorea

Südkoreas Hauptstadt ist grün – zumindest dort, wo Architekten Flussbetten und Schnellstrassen in Parks umgewandelt haben. Im einen Kilometer langen Skygarden, der 2017 erweitert wird, gibt es 250 Pflanzenarten, Cafés und Gewächshäuser.

Aber pausiere nicht zu lange! Es warten der Königspalast Changdeokgung, das Hanok-Dorf Buchon und die wuseligen Shoppingstrassen von Insadong. Hunger? Bulgogi und Mungobohnenfladen gibt's auf dem Gwangjang-Markt. Durst? Ab ins Party- und Szeneviertel Itaewon!

Newcastle, Australien

Strände mit Felsenpools, coole Galerien und Hotels: Du bist an Australiens Ostküste unterwegs? Dann bitte in Newcastle abbiegen! In der Ex-Arbeiterstadt nördlich von Sydney wird längst nicht mehr Stahl produziert, sondern Craft Beer gebraut und Bio-Kaffee gebrüht.

Kreative hätten die Stadt gekapert und eine «Atmosphäre wie in Melbourne» verbreitet, schreibt das Magazin «National Geographic Traveler» in der Rubrik «Smart Cities». Tipp für Wellenreiter: Newcastle veranstaltet im Februar das grösste Surffestival der südlichen Halbkugel.

Kapstadt, Südafrika

Meeresfrüchte, Fish'n'Chips – und ein Schlückchen Wein aus Stellenbosch: An Kapstadts Waterfront finden sich Foodies zum Schlemmern mit Buchtblick ein. An der Hafenpromenade legen Segelboote zu Törns mit spektakulärer Aussicht auf den Tafelberg ab – und Schiffe, die die Gefängnisinsel Robben Island ansteuern.

Bald ist das Touristenviertel, das jedes Jahr 24 Millionen Besucher anlockt, um eine Attraktion reicher. In einem alten Getreidesilo entsteht gerade das weltgrösste Museum, das afrikanische zeitgenössische Kunst zeigt. Das MOCAA soll im Herbst 2017 eröffnen.

Helsinki, Finnland

Hier kommst du ins Schwitzen – und zwar mit Stil! Der Wellnessfaktor ist in Helsinki angesichts der vielen Saunen ohnehin schon extrem hoch.

Doch die neuesten Attraktionen im Zentrum machen die Stadt noch mehr zur Erholungsoase: 2016 eröffnete am Ufer des Finnischen Meerbusens die Design-Sauna Löyly, die an ein Raumschiff aus Holz erinnert. Und bald werden Besucher des Allas Sea Pools unter freiem Himmel im Salzwasser planschen können. Handtuch und Flipflops nicht vergessen!

