Profi-Slackliner rettet Leben – dieser Mann wäre sonst wohl erstickt

Am Mittwochmorgen ist es in einem US-Skigebiet im Bundesstaat Colorado zu einer spektakulären Rettungsaktion gekommen. Dank der Geistesgegenwart eines Profi-Slackliners konnte ein Mann aus einer lebensgefährlichen Situation befreit werden.

Ein Mann wollte am «Lenawee Mountain» an der Bergstation dem Sessel entsteigen, als sich sein Rucksack im Lift verfing. In der Folge wurde der Mann in Richtung Tal gezogen, wobei das Gepäckstück ihn zu strangulieren drohte. Es hatte sich um den Hals …