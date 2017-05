PICDUMP! Inklusive peinliche Geschichten 🙊

Letztes Mal haben wir euch nach euren peinlichsten Erlebnissen gefragt – und ihr habt alle sehr viele herzige Peinlichkeiten erlebt. Damit nicht das ganze Pulver auf einmal verschossen ist, verteilen wir eure Lustigkeiten auf die nächsten paar Picdumps. Und am Schluss gibt's eine Story mit allen Geschichten! Juhu!

Viel Spass mit der ersten Ladung, eure Storys sind deklariert als «Geschichte für zwischendurch».

«Ich schaute mir Kleider an einer Stange an und ging immer weiter, bis ich im Augenwinkel jemanden auf mich zukommen sah. Ich wollte ausweichen, zuerst links dann rechts und wieder links, bis ich merkte, das bin ich selbst im Spiegel ... 😐»

«Als ich klein war, bin ich mit meinem Fahrrad einen Abhang runter gefahren und gegen eine Wand geprallt. Ich dachte, ich hätte daraus gelernt, bin das nächste Mal extra an der Wand vorbei – und in einen Baum gefahren. 😂»

Geschichte für zwischendurch:

«In der 3. Primarklasse mussten wir alle in einem Kreis im Schneidersitz sitzen. Jeder musste von seinen Ferien erzählen und in dem Moment, als es gerade kurz still wurde, habe ich wohl den lautesten Furz meiner Kindheit rausgelassen. Die ganze Klasse inklusive Lehrerin schaute mich entsetzt an. Ich wäre am liebsten nach Hause gegangen. Danach wurde so weitergemacht, als wäre nie etwas passiert. Ich schäme mich noch heute, wenn ich daran denke.»

von user karatesandi