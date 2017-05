Bad News für deine Leber – die Finnen verkaufen jetzt Bier im 1000er Pack

Lastwagenfahrer filmt «Nahtoderfahrung» – das Video geht um die Welt

Wer das Video betrachtet, das Chris Sherburns Dashcam aufgenommen hat, dem bleibt wohl kurz das Herz stehen. Doch der britische LKW-Fahrer reagiert geistesgegenwärtig und wendet einen brutalen Unfall im letzten Moment ab.

Chris Sherburn ist mit seinem Lastwagen auf einer Überlandstrasse in Llandovery in Wales unterwegs und fährt auf eine unübersichtliche Kurve zu. Gebüsch verdeckt, was sich dahinter verbirgt, der Mittelstreifen ist doppelt durchgezogen. Und plötzlich taucht auf seiner Fahrbahn ein anderer LKW auf – er kommt ihm entgegen.

Es ist ein haarsträubender Moment. Doch Sherburn verfällt alles andere als in Schockstarre: Er reagiert sofort, tritt auf die Bremse und lenkt seinen LKW gegen den …