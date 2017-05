12 harmlose Fragen, die eine junge Beziehung auf die Probe stellen

Frisch verliebt, stürmisch in die Beziehung gestürzt und erst einmal leidenschaftlich die Fetzen fliegen lassen. Traumhaft! Danach folgt eine wichtige Phase, in der man sich als Paar finden muss. Genau in dieser Phase führen oft kleine Dinge zu grösseren Diskussionen. Zum Beispiel diese 12 (nicht ganz ernst gemeinten) Fragen:

«Wo wämmer go ässe?»

Gut. Keine allzu kritische Frage ─ eigentlich. Was auf ein halbstündiges «Ich weiss nicht, entscheide du»-Duell aber folgen kann, sind tiefschürfende Diskussionen über Eine-Meinung-Haben, Ehrlich-Sein und letztlich das wutentbrannte Fragen nach dem grundlegenden Charakter des Gegenübers und dessen Erwartungen an das Leben im Allgemeinen.

Die Lösung: Bild: imgur

«Wer isch eich alles debii gsi gester?»

Dilemma-Alarm. Vermutlich wird diese Frage gestellt, um zu eruieren, ob auch Menschen anderen Geschlechts dabei waren, was bereits heikel ist. Da deine Ex-Freundin, mit der du eigentlich gar nichts mehr am Hut hast (aber halt deine Ex-Freundin ist!), mit dabei war, wäre es riskant, das hier zu erwähnen. Auf der anderen Seite wurden gestern Gruppenbilder geknipst, die vermutlich in genau 10 Minuten auf Facebook auftauchen, Markierungen inklusive. Und die Zeit tickt.

Zuerst so: gif: giphy

Dann innerlich so: gif: giphy

«Voll dumm, ich weiss, aber würsch das mal welle mache?»

Egal, was «Das» ist. Es ist jedenfalls eine Sache, die du halb ernst zum Thema gemacht hast (weil du es eigentlich ultramegageil findest) und du kriegst direkt den Schlag ins Gesicht, à la «Das?! Ui nei! Nie würi das mache!». Es muss keine super-zentrale Sache für die Beziehung sein, weshalb es auch erst jetzt zur Sprache kam, aber es wird dir bewusst, dass Abstriche gemacht werden müssen. Auf welcher Seite auch immer ...

So sieht der Moment aus, in dem dieses Etwas in dir stirbt: gif: imgur

«Findsch au, dass mer eus hüfiger gse chönted?»

Fangfrage, denn es wird ein Ja erwartet. Obwohl es dir bis jetzt eigentlich gut so gepasst hat und du soeben Studium, Arbeit, Kollegen, Sport und Freund/in allesamt wunderbar unter einem Hut hattest. Das magische Gleichgewicht steht auf der Kippe.

Es folgt eine halbwegs diplomatische Antwort, die zu Problemen führen wird: gif: giphy

«Was haltisch eich vo mine Kollege?»

Heisses Eisen. Wenn du Glück hast und alles palletti ist, kannst du inbrünstig und offenkundig so reagieren:

Wenn nicht, stehst du vor einem Problem. Folgende Reaktionstypen sind unter anderen erwartbar:

Abwägend Gif: giphy

Verharmlosend gif: imgur

Weglächelnd gif: giphy

Sinnbildlich gif: giphy

Oder zaubernd Gif: giphy

«Isch guet, wänn mini Kollege/Kolleginne hüt au mitchömed?»

Geplant war ein kuscheliger Abend zu zweit, zuerst Nachtessen, dann Kino, vielleicht noch ein Absacker irgendwo in der Stadt. So hast du es dir zumindest vorgestellt. Jetzt stellt sich die Frage: Ehrlich-Sein und einen Streit riskieren oder deinem Gegenüber zuliebe flunkern und in Kauf nehmen, dass das zur Normalität wird.

Entweder ein deutliches, nonverbales Statement: gif: giphy

Oder «Okay» sagen, aber «nicht-Okay» meinen gif: giphy

«Findsch ich gse dick uus i dem Chleid?»

Klassiker. Muss nicht näher beschrieben werden.

Am besten einfach so reagieren: gif: imgur

«Wie stimmsch bi de nögschte Abstimmig ab?»

Grundsatzdiskussionsalarm! In der rosaroten Phase oft nicht thematisiert, weil irgendwie nicht beziehungsrelevant. Muss es auch nicht sein, keine Frage, denn man kann sich schliesslich auch uneins in einer Sache sein. Trotzdem bist du bisher immer davon ausgegangen, dass ihr eh gleich tickt, logischerweise auch politisch. Die Antwort auf diese Frage kann nun einen Schock auslösen ...

Mögliche Reaktion: Gefasst, mit dem Schock in den Augen gif: giphy

Hier der ganze Prozess: vor der Frage, während der Antwort und danach gif: imgur

«Isch easy, wänn ich mit de Jungs/Mädels id Ferie gan?»

Ja, aber hä? Eigentlich wolltet ihr doch zusammen eine Woche nach Barça oder so, was wegen den knappen Finanzen bisher nicht geklappt hat. Und wieso gleich Ferien mit diesen Jungs/Mädels? Die gehen doch permanent nur Feiern! Sowieso: Gran Canaria, echt jetzt?

Verständnislos stehst du nun da: gif: giphy

«Häsch du eich vo Afang aa es Aug uf mich gworfe?»

Womöglich war es so. Womöglich hattest du aber auch ursprünglich ein Auge auf den/die beste Kollegen/Kollegin geworfen, den/die ihr als Paar jetzt regelmässig an Geburtstagen und Brunches sieht. Oder war es der/die Erzfeind/in – das primäre Lästerthema deiner besseren Hälfte? Tja, was macht man da?

Du so: gif: imgur

«He, findsch nöd, dases amigs es bizli dräckig isch i dinere WG?»

Phu. Bis jetzt hast du immer mit dem Gedanken gespielt, mal zusammenzuziehen. Im Hinblick darauf, ist das nun eine wegweisende Frage. Eigentlich findest du es ganz okay, so wie's in der WG ist. Vertrittst du diesen Standpunkt, riskierst du eine zukünftige gemeinsame Wohnung zu verlieren, knickst du hingegen ein und pflichtest bei, riskierst du in dieser zukünftigen Wohnung stets über deinem Hygiene-Empfinden zu putzen.

Und hier die symbolische Darstellung deiner Antwortmöglichkeiten: gif: imgur

«Han nöd ich die letschte paar Mal scho zahlt?»

In der rosaroten Phase spielt Geld keine Rolle; wer braucht Geld, wenn man lieben kann. Irgendwann pendelt sich die Ekstase und Euphorie ein ─ Gerechtigkeitsempfinden macht sich spürbar, Ansprüche werden geltend gemacht. Auch wenn es ums Bezahlen geht. Eine weitere ungewisse, weil ungewohnte Situation tut sich auf ...

Weitere harmlose Fragen, die zu hitzigen Diskussionen führen? Wir sind gespannt ...

Hoch lebe die Liebe: Diese 25 Cartoons zeigen perfekt, wie es ist, in einer Beziehung zu sein

30 Fotos, die beweisen, wie überbewertet Zürich ist Bestehst du die Polizeiprüfung? Ab 8 Punkten darfst du Parkbussen verteilen 21 unterschätzte Städte in Osteuropa, die du besuchen solltest, bevor es alle tun 25 Filmklassiker, die zu gut sind, um sie nur vom Hörensagen zu kennen 21 Schweizer Filmklassiker, die zu gut sind, um sie nur vom Hörensagen zu kennen 24 Fotos, die beweisen, wie überwertet das Appenzellerland ist 😉 Macht Ananassaft das Sperma süsser? Hier kommt der Mythencheck in der Sexualkunde! 16 originelle Wohnideen für alle, die NIE genug Platz haben 50 herrlich verrückte Autonummern, die du kennen solltest «Alti, heb de Schlitte!» – Was, wenn du ehrlich zu deinem Chef wärst? Tiefkühl-Gemüse ungesund? 3 Liter Wasser am Tag ein Muss? Schluss mit diesen Mythen! 27 hübsche Wohnideen für alle, die nie genug Geld für teure Einrichtung haben 29 Dinge, die du nur verstehst, wenn du Pilot bist 10 Witze, die nur intelligente (oder gebildete) Menschen verstehen Nackt schlafen ist gesünder? 8 Stunden Schlaf ein Muss? Schluss mit diesen Mythen! Achtung, Schwindel! Diese 7 Produkte halten ihre Versprechen nicht Der unverschämt witzige Fake-Kundendienst auf Facebook treibt Kunden wieder zur Weissglut 15 unterschätzte Städte in Europa, die du besuchen solltest, bevor es alle tun 25 Fotos, die beweisen, wie überbewertet Luzern eigentlich ist Rüebli sind gut für die Augen? Cola hilft bei Übelkeit? Schluss mit diesen Mythen! 13 Innovationen, die wir sofort auch in der Schweiz brauchen «Trurige Siech» – wenn du ehrlich zu deinen Arbeitskollegen wärst Bist du so schlau wie ein Gymi-Kind? Wenn du 12 Punkte machst, darfst du eine Stunde gamen 20 Grafiken für alle, die glauben, dass die Welt immer schlechter wird 18 ungewöhnliche (aber grossartige) Wohnideen für deine neue Traumwohnung 17 Momente, in denen die Migros einfach zu weit gegangen ist 25 Dinge, die dir nur in der Schweiz im Zug passieren Wie du dir das WG-Leben vorstellst – und wie es wirklich ist «Wir schätzten seinen Eifer» – Was diese 15 Arbeitszeugnis-Codes wirklich bedeuten Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo