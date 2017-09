Diese Bilder haben uns schockiert und verblüfft – und alle waren sie gefälscht

Das Jahr 2016 hat einmal mehr klar gemacht: Nicht immer ist das, was wir sehen, auch wirklich das, wonach es aussieht.

Spektakuläre Fake-Bilder hatten auch 2016 Hochsaison im Netz. Viele sind harmlos-witzig und werden von leichtgläubigen Facebook- oder Twitter-Nutzern weiterverbreitet. Bei anderen Bildern stecken handfeste politische Interessen dahinter, etwa wenn Parteien mit gefälschten Aufnahmen ihre Rivalen in Verruf bringen. Und manchmal fallen gar Medien in der Hitze des Gefechts auf manipulierte Aufnahmen herein. Aber schaut selbst!

Hat der Falke (aus dem Gif ganz oben) wirklich eine grosse, lebendige Schlange auf die Menschen fallen lassen? 2016 machte das spektakuläre Video im Netz die Runde: Es zeigt eine Familie aus Melbourne beim gemütlichen Picknick. Ein Falke dreht am Himmel seine Runden und scheint plötzlich eine Schlange zu schnappen. Er steigt wieder hoch, fliegt auf die Menschen zu und lässt die Schlange anscheinend direkt über ihren Köpfen fallen. Danach sieht man die Schlange am Boden und Menschen, die anscheinend die Flucht ergreifen.

Hier das ganze Video, das im August viral ging. Alles andere als ein Fake würde uns gewaltig überraschen.

Wie es wirklich war, enthüllt das folgende Gif, wenn man auf das Wasser schaut.

Genau. Der Vogel und die Schlange spiegeln sich nicht im Wasser und werfen auch keinen Schatten. Ein deutliches Indiz dafür, dass hier manipuliert wurde.

Zahlreiche weitere Bilder, die uns dieses Jahr im Netz begegnet sind, haben das Newsportal Gizmodo und der auf Fake-Fotos spezialisierte Blog Hoaxeye als Fälschungen entlarvt. Nur zu oft werden die Fakes von populären Twitter- und Facebook-Seiten verbreitet, die sich auf spektakuläre und kuriose Fotos spezialisiert haben: Etwa HistoricalPics, SciencePorn oder TheMindBlowing.

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

