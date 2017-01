22 «Wow, ich bin alt»-Momente, die du kennst, wenn du auf die 30 zugehst

Und du fragst dich: WANN ist das passiert, dass ich erwachsen geworden bin?

Wenn du zwischen 25 und 30 bist, erlebst du irgendwann den Schock-Moment, in dem du realisierst, dass du inzwischen tatsächlich zu den Erwachsenen zu gehören scheinst. Das wird sich am Anfang komisch anfühlen.

Hier kommen 22 Ich-werde-alt-Situationen, damit du siehst, dass das alles gaaanz normal ist. Und dass du nicht allein bist. Und dass du ... nun ja ... tatsächlich nicht jünger wirst. Bigoscht.

Immer mehr Leute in deinem Umfeld heiraten und du denkst «Wann ist das passiert, dass wir in dieses Alter gekommen sind?».

Dann kriegen sie Babys und du denkst «Aber wir sind doch noch so jung?», und dann fällt dir ein, dass deine Mutter in deinem Alter schon alle Kinder hatte. Ach ja, und dass du gar nicht mehr so jung bist.

Du fängst bei Filmen an mit den Eltern der Hauptfigur zu sympathisieren und findest das Verhalten der Kinder unerhört.

gif: watson

Apropos: Animations-Filme fandest du auch schon lässer.

Du gehst in den Ausgang, wie du arbeiten warst. Legère gekleidet halt. Wen kümmert's schon?

Du kaufst lieber weniger Kleider, dafür hochwertige. (OMG, wer bin ich?)

Wenn du dich ohne Kind auf dem Spielplatz amüsierst, wirkt das ein bisschen ... seltsam.

Junge Leute, die im Kino oder im Zug laut sind, stören und gehören eigentlich zusammengeschissen. Aber so alt bist du dann auch nicht.

Früher hast du Süssigkeiten noch und nöcher reingeschaufelt. Heute wird's dir nach fünf Skittles schlecht.

Wenn die neuen Praktikanten ins Büro kommen und Jahrgang 1998 haben, denkst du an Kinderarbeit.

Eine Falte. Dort.

Wenn du merkst, dass die Backstreet Boys vor 20 Jahren stattgefunden haben.

Junge Leute sagen dir «Grüezi», und du hast keine Ahnung, wen sie gemeint haben.

Andere junge Leute verstecken ihren Joint hinter dem Rücken, wenn du an ihnen vorbei läufst – aber nicht weil sie Angst haben, du könntest ihnen das Gras wegrauchen.

Wenn du eine Erkältung hast, glaubst du sterben zu müssen.

Für gewisse Berufe ist es JETZT vielleicht etwas zu spät. Topmodel zu werden, zum Beispiel, kannst du dir jetzt in die Haare schmieren. Und Dieter Bohlen will dich auch nicht mehr.

Wenn du zwischen zwei Gesprächsgruppen stehst – in der einen sind junge Leute und in der anderen eher ältere – entscheidest du dich für die Alt-Herren-Runde.

Wenn du Alkohol kaufen willst und schon deine ID zücken willst, bekommt die Verkäuferin einen Lachkrampf.

Der Stoffwechsel verlangsamt sich. Und plötzlich hast du eine Vagina über den Achselhöhlen.

Du wirst in Kauf- und Autohäusern als richtiger potenzieller Kunde wahrgenommen und nicht nur im Auge behalten, weil du ja was klauen könntest.

Auf der Strasse kommen dir 18-jährige «Kinder» am Steuer entgegen und du denkst: OMG, JEMAND MUSS IHRE ELTERN BENACHRICHTIGEN!

Wenn du einen Jungen/ein Mädchen süss findest und dich dann ein bisschen schämen musst, weil er/sie erst 18 ist, und du vergessen hast, dass du es nicht mehr bist. Verdammt.

Aber: Ganz so schlimm ist älter werden gar nicht. Unsere Autorin Simone Meier weiss, wie toll 30 sein ist:

Trotzdem lustig: Diese Cartoons zeigen, wie es ist, erwachsen zu werden.

Das könnte dich auch interessieren: Sean Spicer – der unglaubliche erste Auftritt von Trumps Pressesprecher Wenn der Bundesrat so twittern würde wie Donald Trump «Twittert die Polizei jeden kleinsten Vorfall, kann das zu Ängsten führen» 29 Bilder, die das Internet sofort löschen sollte Dieses Fitness-Model erinnert uns daran, wie irreführend Instagram sein kann Markenwahn «Canada Goose»: Nach diesem Video gehst du mit anderen Augen durch den Winter «Yolocaust» – wenn am Holocaust-Mahnmal die Selfie-Generation vorgeführt wird Exorziert die Würmer und hängt die Sau! – Tiere auf der Anklagebank Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Gina226 - 6.4.2016

Watson, du bist super. Ich möchte dich nicht mehr missen. ❤️ Watson, du bist super. Ich möchte dich nicht mehr missen. ❤️