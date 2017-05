7 klassische Handy-Chats vom Wochenende, die jeder kennt – und was dahinter steckt

Protokollieren Textnachrichten schwarz auf weiss, was wir denken? Natürlich nicht. Überhaupt nicht.

Das geschriebene Wort ist lediglich eine Komprimierung des Gedachten, des Gefühlten. So könnte man es pathetisch ausdrücken. Wesentlich pragmatischer kann man sagen, dass das, was tatsächlich in unseren WhatsApp-Protokollen steht, nur die Spitze des Eisbergs ist. Vor allem am Wochenende ... sehet selbst und erkennet euch wieder!

Die Motivierten

Unter Männern ein äusserst beliebtes Konversationsmuster. Häufigkeit steigt mutmasslich linear zum fortschreitenden Alter. Legenden besagen, dass der falsche Stolz der Männer dafür verantwortlich ist.

Gif: watson

Der verzweifelte Balztanz

Der verzweifelte Balztanz ist ein zyklisches Phänomen und erfährt jedes Wochenende aufs Neue Hochkonjunktur. Gerüchten zufolge mehrheitlich ein Nullsummenspiel.

gif: watson

Die Einladung

Der Clásico unter den Handy-Konversationen. Bei Männlein und Weiblein stets hoch im Kurs. Eine Konversationsform, der eine nahe Verwandtschaft zum Schach sowie zum Pokern nachgesagt wird.

gif: watson

Der Liveticker

Häufiges Auftreten im Kontext romantischer Beziehungen. Im Grunde ein Abhandeln diplomatischer Floskeln, meist ähnlich formuliert, selten auch von kleineren Fauxpas geprägt. Ein etabliertes Standard-Prozedere.

gif: watson

Die Begleiterfrage

Prekäre Situation, die unter Umständen regelmässig auftreten kann. Schwierig, die relevanten Informationen zwischen den Zeilen zu erhaschen. Übungssache.

gif: watson

Die Verspätung

Typische Konversation für den Freitagabend. Stressfördernd. Gerüchten zufolge mehrheitlich von weiblichen Individuen angewandt. Kann aber auch bei den Männchen vorkommen.

gif: watson

Das Mitbringsel

Konversationsmuster, das mit zunehmendem Alter tendenziell abnimmt. Dazu sehr abhängig vom Charakter der Konversationsteilnehmer.

gif: watson

Happy Weekend, also! Und hier trotzdem: 93 Gründe dagegen, dieses Wochenende allzu viel zu saufen

