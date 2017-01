27 hübsche Wohnideen für alle, die nie genug Geld für teure Einrichtung haben

Du würdest gerne dein trautes Heim edel einrichten, doch es mangelt am nötigen Kapital? Alles nur halb so wild, hier kommen 27 günstige Wohnideen!

Du kennst das Gefühl: Du hast eine hübsche Deckenlampe für «nur» 500 Franken gesehen. Sie strahlt dich an, sie säuselt dir sanft zu «Nimm mich, ich bin eine Lampe!» … Doch dann denkst du an die horrende Krankenkassenprämie, die du noch bezahlen musst, wie mega dekadent das ist, die Nachbarn, die Kinder in Afrika und in zwei Jahren gefällt es dir sowieso nicht mehr. Und der Moment, eingangs so magisch, endet tragisch.

Und du so: petar marjanovic/shutterstock

Schlimm, nicht? Um dieses Trauma zu überwinden kommen jetzt 27 günstige, clevere und vor allem todschicke Wohnideen!

Ach ja und am Schluss erfährst du etwas Neues über die 8 Sitzgelegenheiten in Bundesrat Schneider-Ammanns Büro – du wirst es mir echt nicht glauben :)

Der Bling-Bling-Boden

Wenn du schon nicht auf grossem Fusse leben kannst, so hast du doch wenigstens 150 US-Dollar unter deinen Füssen gif: excellent picture trends

Die Filament-Glühbirne

Lampenschirme sind teuer, irrelevant und ziehen Staub an. Eine hübsche Halterung und eine solche stylishe Edison-Birne genügen! bild: pinterest

Die Aufwertung bestehender Möbel

Du hast da noch so einige langweilige Möbel? Ein wenig Farbe, Wachs, Kupfer- oder Goldklebband und Schleifpapier haben das Potenzial, deine Einrichtung fundamental zu verändern!

Ein wenig Gold … bilder: ikea hackers und ikea

… ein Quäntchen Wachs … bilder: refinerey29

… ein Spritzer Blau … bilder: centsationalgirl

… ein bisschen Kupfer kann viel bewirken! bilder: ikea und blush and jelly

Mit Baupaletten geht fast alles!

Mit einigen Paletten und einer Handvoll Kissen bastelst du dir ganz einfach ein Sofa … bild: freshideen

… oder ein Bett … bild: muebles con palets

… oder doch eher ein Bänkli für die Küche? bild: vgn exp

Ein Tisch? Voilà! bild: decoist

Du hast konntest dir noch keine Treppe leisten? Easy: bild: 101pallets

Neue Füsse …

… für einen alten Sessel? bild: etsy

Könnte auch so aussehen: bild: blissfulporch

… oder neue Beine.

Möble deinen kleinen Couchtisch auf! bilder: triplemaxtons, ikea

Einfach auf Ebay, Etsy oder im Brocki dem Couchtisch passende Beine kaufen und anschrauben! Damit triffst du sogar zwei Fliegen auf einen Schlag: Die verantwortliche Bloggerin nutzt den Couchtisch auch als Esstisch! Das geht selbstverständlich auch mit allen Arten von Tischplatten und längeren Tischbeinen!

Holzstämme.

Eine Ablage oder ein Tischli kannst du ganz einfach auch durch einen Holzstamm ersetzen. bild: pinterest

Betonschalungssteine

Bastle dir einen einzigartigen Nachttisch … bild: elle decoration/thenewdesignproject/alan gastelum

… oder einen Arbeitstisch! bild: themerrythought

Das Holzboxenregal.

Male ganz einfach einige Holzboxen innen an und befestige sie mit Klemmen aneinander. bild: kristina bergmann

Oder vielleicht doch gleich eine Kiste an die Wand? bild: aventure déco

Was führt dieses Büsi im Schilde? bild: olfactoriastravels

Nichts, es riecht den Watson-exklusiven Skandal im Wohntipp #27! 😼

Das selbstgebaute Bett mit Bücherkopfleiste

In nur drei Stunden kannst du es schaffen! Hier geht es zur Anleitung. bild: dawanda

Trickse die unfaire Vermögensverteilung mit …

… Kleiderbügeln für die Garderobe, …

… Hosenbügeln zur Posteraufhängung, …

… und Klemmbrettern aus!

Oder befestige Fotos oder Kunst mit Klämmerli an einer Schnur:

Du hast einen hässlichen alten Teppich? Einfach abkleben und übermalen!

Bundesrat Johann Schneider-Ammann darf uns gerne diese 6 Einrichtungsgegenstände schenken (warum, erfährst du später):

Die Wände «tätowieren»

Entweder holst du dir einige Vinylkleber für die Wände … bild: freshideen

… oder du drapierst sie mit geometrischen Figuren in schwarz … bild: luulla

… oder in Kupfer: bild: centsationalgirl

Und sonst so als Deko? Teichrosen aus Seidenpapier.

bild: balthasar sager

Minimalismus

Gut leben wir in einem Zeitalter, in dem weniger Einrichtung mehr ist (ausser du bist Donald Trump). Um Henry David Thoreaus Buch «Walden», stinklangweilige Eigenbrötlerromantik, er beschreibt ein Kapitel lang, wie er die eigenen Möbel baut, ein wichtiger Klassiker der frühen nordamerikanischen Literatur, zu zitieren: «Simplify, simplify!»

Apropos Minimalismus – hast du noch so einen Bilderrahmen?

Entferne das Hintergrundmaterial und klebe eine Chilischote auf das Glas. bild: watson

Ui! Dieses Büsi hört schon jetzt die Empörung der Mittelklasse über Wohntipp #27! bild: buzzle

Die Kaffeefilterlampe

Das ist doch viel cooler als das 300 Franken teure Original: bild: black by design

Ali Express

Beim chinesischen Onlinehändler Ali Express gibt es unendlich viele Schnäppchen, wie etwa diese schlichte und herzige Lampe, fast ausnahmslos mit gratis Versand (#exportsubventionen #dankechinesischeregierung).

Sie haben wirklich alles, die Chinesen. Auch diese Lampe für 190 Franken, die im Original 815.- kostet … bild: screenshot aliexpress

Deine Wand mit Holzpaneelen verkleiden

Du brauchst eigentlich nur eine simple Unterkonstruktion … bild: designertrapped

…an der du dann die horizontalen (oder auch vertikalen) Bretter befestigst. bild: thriftyandchic

Alternativ vielleicht diese Lösung hier? bild: artiswall/kickstarter

Diebstahl

bild: sergey mironov/shutterstock

Wir wollten nur schauen, ob du noch mitliest. Diebstahl ist mega illegal. Wenn du stiehlst, um teure Einrichtung zu kaufen, dann bist du nicht nur kriminell und fies. Nein, nicht nur das, du bist dann vor allem ein Designopfer! Stehle nicht. KEINE Straftaten begehen! #zuwiderhandlung #vollehärtedesgesetzes

Noch 4 Wohnideen bis zu DER Enthüllung, die alle hart arbeitenden Mütter und Väter erschüttern wird!

Das Pimpen von Bücherregalen

Schütze deine Erotikromansammlung mit einer Stoffbanderole vor den neugierigen Blicken deiner Schwiegereltern … bild: wunderweib

… oder transformiere dein Regal in eine schnieke Garderobe! bild : wunderweib

Oder verkleide ganz einfach das Innere deiner Regale mit hübschem Geschenkpapier! bild: globus

Das war mal das gleiche Regal! bilder: apartment therapy

Wie spät ist es?

Für etwa 4 Franken erhältst du eine Antwort mit dieser Weltuhr, die du dir selbst gebastelt hast, du Kosmopolitin, du: bild: instructables

Und im Bad?

Grusle deine Gäste günstig mit dem Schatten der unheimlichen Killerente … bild: ali express

… erzeuge zu tiefsten Preisen eine alpine Atmosphäre … bild: ali express

… oder werde Zeuge des Angriffs des Riesenbüsis! Die Möglichkeiten sind endlos! bild: etsy

Sell-and-Buy Facebook- Gruppen

Eine weitere preiswerte Ressource neben Brockenhäusern, günstigen Onlineshops und dem Estrich deiner Grosseltern, sind Plattformen wie tutti.ch oder eben Facebook-Gruppen wie etwa Second Hand in Zürich (rund 14'000 Mitglieder hat sie) oder z.B. auch Basel Buy & Sell (rund 23'000 Personen haben sich eingeschrieben). Man muss möglicherweise etwas geduldig sein, bis man das richtige Angebot findet und dann schnell handeln, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Oft trennen sich nette Leute, die z.B. ins Ausland ziehen, so von ihren Möbeln. Und du solltest das übrigens auch tun.

Ein gratis Sofa? No problemo! bild: screenshot von second hand in zürich/facebook

Uuuund nun ein Trommelwirbel … bild: howard sandler/shutterstock

Überdenke deine Langzeiteinrichtungs-Strategie

Du kaufst öfters mal günstige Einrichtung beim schwedischen Multi? Ziehe in Erwägung, dir nur noch Einrichtungsgegenstände zuzulegen, die du länger als 5, oder vielleicht auch 10 Jahre lang zu nutzen gedenkst! Das ist speziell bei grösseren Stücken einen Gedanken wert.

Investiere über einen grösseren Zeithorizont in schöne, zeitlose, qualitativ hochwertige Stücke. bild: watson

Bundesrat Schneider-Ammann (aus der Partei der Sparfüchse) hat übrigens auch seine Langzeiteinrichtungsstrategie geändert: Bild: KEYSTONE

Sooooh und jetzt bist du durch. Nun bist du dran und darfst die folgenden Fragen diskutieren: Welche Wohntipps habe ich vergessen? Wie viele Zähne hat ein Walross? Was ist grün und wird nicht gerne beobachtet? Ich erkläre die Kommentarsektion für eröffnet! ;)

Und Kevin ermuntert dich jetzt im Fall noch, diese Story auf Facebook zu teilen! bild: jessy libik/shutterstock

Noch ein Hinweis zum Import von Produkten, die du in ausländischen Onlineshops bestellst :

Die Summe des Produktwerts und der Versandkosten darf 65 Franken nicht übersteigen (ausser es sind Bücher), sonst kommt das Päckchen nicht abgabefrei durch den Schweizer Zoll. Sonst wirst du kalt erwischt von der Postverarbeitungsgebühr (11.50.- oder 16.-), 3% Aufwandsentschädigung und 8% Mehrwertsteuer, die beim Erhalt des Pakets fällig werden. Informiere dich auch über den Wechselkurs den der Zoll verwendet zur dieser Berechnung. Mehr Infos zum Import bei der Post.

