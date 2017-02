Wie Elternsein wirklich ist – in 17 genialen, schonungslosen Cartoons

Kafi, darf man öffentlich laut lachen?

Liebe Kafi. Sie sind super. Super deswegen, weil Sie sagen (schreiben) was Sie denken. Zumindest kommt es so rüber. Frage: ich bin ein lebensbejahender Mensch und lache gerne. Erwische mich oft dabei, wie ich in der Öffentlichkeit lache, wenn ich was witziges lese (z.b. eine Antwort von Ihnen). Ernte oft etwas schräge Blicke. Passiert auch im Fitness - schaue da TBBT während dem Kardiotraining und muss lachen. Ist das i.O. oder schauen die Leute zurecht etwas schräg? Herzliche Grüsse, William, 32

Lieber William Ihre Frage hat mein Herz erwärmt. Und nein, noch nicht einmal die lieben Komplimente (aber trotzdem: DANKE), sondern vielmehr Ihre Art und Weise, durchs Leben zu gehen. Sie sind super! Ich bin ab sofort Fan von Ihnen! Weil Sie laut lachen, wenn es Ihnen ums Lachen ist. Das ist ein ganz feiner und gewinnender Charakterzug. Bitte legen Sie den niemals ab. Nein, Sie müssen es mir versprechen! Oder lieber noch: Schwören!

Lassen Sie die andern ruhig komisch schauen. Es ist vollkommen …