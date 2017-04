Genau so ein schönes Gefühl ist es, den Picdump zu schauen

«Liebes Tagebuch, glaubst du an Magie?»

Hast du dich schon mal gefragt, was im Köpfchen einer Katze so vor sich geht? Hier kriegst du endlich einen exklusiven Einblick in das Tagebuch von Katzendame Olga. Einmal pro Woche schreibt sie aus ihrem Leben. Weitere Geschichten von Olga findest du hier oder am Ende des heutigen Tagebuch-Eintrags.

Eintrag vom 27. April 2017:

Liebes Tagebuch,

Du musst dich jetzt gut festhalten. Was ich dir gleich erzählen werde, wird dein ganzes Weltbild auf den Kopf stellen. Echt jetzt. Ich habe etwas …