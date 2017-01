22 Gründe NICHT nach Polen zu reisen



Glaub mir, da willst du nicht hin. Weder im Winter, noch im Sommer noch irgendwann sonst. In Polen gibt es weder was zu erleben, noch viel zu sehen. Wüki nöd.

Polen ist heillos überbevölkert

Dichtestress pur!

bild: shutterstock

Wer Ruhe sucht, ist hier definitiv am falschen Ort

Jeder Quadratmeter ist zugebaut und zugepflastert. Aber wirklich j.e.d.e.r.



bild: flickr / Nico Trinkhaus

Wegen des Essens sollte man definitiv auch NICHT kommen

Kalorienreduzierter, glutenfreier Diätfrass wohin das Auge reicht!



bild: shutterstock

Und erst recht nicht wegen des Gebräus!

Wie schon gesagt: Kalorienreduziert, glutenfrei...

bild: flickr / Kompania Piwowarska

Gastfreundschaft ist im Osten eh ein Fremdwort



Geizig wie die Polen sind, würden sie sogar ihre eigenen Gäste verhungern lassen. Und verdursten!



Polen ist immer eine Katastrophe: Ob im Winter ...

Unordentlich, wie da überall Schnee rumliegt...

bild: shutterstock

... oder im Sommer

Heillos überfüllte Strände wohin das Auge reicht!



bild:shutterstock

Leider haben die Polen ihre alten Bräuche längst abgeschafft



Wieso sollten sie sich auch sonst jeweils am Ostermontag Eimer-weise mit Eiswasser übergiessen?

Hässliche, kommunistische Plattenbauten verschandeln das Land

Wer möchte schon in der Altstadt von Posen wohnen?

bild: shutterstock

Klassische und moderne Architektur auf engem Raum? Fehlanzeige!

Warschau ist auch sonst einfach nur altmodisch und langweilig!

Nachts ist es in den Städten zappenduster

Die dunkeln Gassen gelten gemeinhin als schäbig und bedrohlich ...

bild: shutterstock

Die öffentlichen Verkehrsmittel sind hoffnungslos veraltet

Kutschen im Jahr 2017? Ernsthaft jetzt?!

bild: shutterstock

Idyllische Burgen und Schlösser haben sie im Osten leider auch nicht



Igitt. Igitt. Das hier ist übrigens Malbork, aber auch der Wawel in Krakau ist höchst unansehlich.



In Polen gibt es nur kleine Tümpel



Die Masurische Seenplatte ist im besten Fall eine etwas grossgeratene Pfütze.



Wer richtige Berge sehen will, muss wohl nach Holland fahren



Welches ernstzunehmende Gebirge heisst denn schon «Tatra»?!



bild: shutterstock

Wintersport kann man in Polen gleich vergessen

Schneien tut's in Polen ohnehin nie.

bild: shutterstock

Im Sommer ist auch nix los

(Musik-)Festivals feiert man in Polen nicht. Gar keine.

Sorry, Polen, selbst der Sonnenuntergang ist langweilig bei euch

Traumhafte Sandstrände? Fehlanzeige!

bild: shutterstock

Kein Wunder, die wissen ja auch nicht wie man Feste feiert

Polnische Hochzeiten sind SO LAME sage ich euch!

In Sachen Musik ist Polen ein Entwicklungsland!

Disco Polo ist auch KEINE eigene Musikrichtung.

Kein Wunder hat dieses Land noch nie jemanden wirklich Wichtiges hervorgebracht!

Dieser Kopernikus hat ja mal wirklich gar nichts geleistet in seinem Leben.

Oder jemanden wirklich Talentiertes

Chopin? Noch nie gehört.

Und erst recht keine guten Sportler

Polen können nicht mal Fussballspielen. Und wer weiss dass besser als die Schweizer.



.

..

...

Penalty heisst ürbigens «Karne» auf polnisch. Nur so. Am Rande. Zur Info. You know.

Bild: Thanassis Stavrakis/AP/KEYSTONE

Und bevor jetzt irgendwelche (völlig unbeabsichtigten (!)) Ressentiments Überhand nehmen ... äähh... Es gibt auch andere Länder die man auf keinem Fall bereisen sollte: Den Iran zum Beispiel, wie diese Bildstrecke beweist!

