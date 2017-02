Diese 19 Cartoons versteht jeder, der einen Freund hat – oder selbst einer ist

Die New Yorker Künstlerin Catana Chetwynd spielt mit Klischees rund um Liebes-Beziehungen. Und wie sie es auf den Punkt bringt! Wenn auch du in einer Partnerschaft lebst, werden dir die Situationen in diesen herzigen Cartoons vermutlich sehr-sehr bekannt vorkommen.

Slideshow: Diese 25 Cartoons zeigen perfekt, wie es ist, in einer Beziehung zu sein

Ach, die Liebe ... bild: catanacomics

Weitere tolle Cartoons von Catana Chetwynd gibts auf ihrer Webseite.

(sim)

