Elijah Wood macht einfach die geilsten Fan-Fotos der Welt – nicht so wie die olle Avril

Was für ein geiler Siech, dieser Elijah Wood! Der Schauspieler ist offensichtlich nicht nur ein Star zum Anfassen, sondern auch zum Knuddeln, Belästigen und Angeben. Solltest du Elijah also je privat begegnen, bitte ihn um ein Foto. Es könnte vermutlich so aussehen:

Toll, oder?

Da mussten wir unweigerlich an Avril Lavigne denken. Die Kanadierin mag nämlich so gar nicht angetatscht zu werden. Ihre Fan-Begegnungen sehen deswegen meist so aus:

Yaaay. Ein Treffen mit Avirl Lavigne macht so viel Spass! bild: imgur

Voll cool. bild: imgur

Daumen hoch. bild: imgur

...

