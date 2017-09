bild: shutterstock

Deine Eltern hatten eben doch Recht – diese 12 Beispiele lassen keinen Zweifel daran



Auch wenn du es (noch immer, ehrlich?!) nicht zugeben möchtest: Deine Eltern hatten öfters recht, als dir lieb ist, wie diese 12 Beispiele zeigen.



«Leg e Chappe a!»

Ja, wenn die Eltern uns zwangen sich warm anzuziehen, haben wir oft getrötzelt, aber eigentlich hatten sie ja schon recht – gerade bei der Wärme-Über-Den-Kopf-Verlier-Sache ... Handschuhe sind übrigens auch eine fantastische Erfindung, auch wenn es vielleicht Jahre für diese Einsicht brauchte.



Nicht alle Freundschaften halten für immer ...

Du und Salome aus der 4. Primar: Ihr werdet irgendwann in derselben Strasse wohnen, zwei Brüder heiraten und eure Kinder und deren Kindeskinder werden BFFs sein. Schön wär's. Nur leider endet es nur in den seltensten Fällen so – deine Eltern haben es kommen sehen, auch wenn sie aus Pietätsgründen den Mund hielten.



Zum selben Thema dann auch der folgende (wahre!) Elternspruch:

Zeit heilt alle Wunden

Als Teenager kaum zu glauben, aber Herzschmerz vergeht irgendwann. Und nur schon die Einsicht, dass deine Eltern vielleicht eben doch eine kleine Ahnung davon hatten, von was sie da redeten, ist retrospektiv viel wert (und schon bitzli mindblowing).



«Hock grad äne!»



Jahre später hockst du nun mit bestialischen Rückenschmerzen vor deinem PC und ermahnst dich im Kopf der wahren Worte deiner Mutter ...

Mit Geld haushalten

Ja, der Unterschied zwischen Dingen, die du WILLST und solchen, die du (zum überleben) BRAUCHST, ist etwas, was uns im Teenager-Alter nicht so richtig einleuchten wollte. Heute musst du aber zugeben: Die Miete ist doch irgendwie wichtiger als das neuste Smartphone. Ausserdem haben dich deine Eltern schon früh auf die Gefahr von Kreditkarten hingewiesen – merci dafür.



«ISS DIS GMÜES»

Damals erschien dir Broccoli vor dem Tiramisu nicht so verständlich, heute bist du aber eigentlich ganz dankbar dafür, deinen Geschmacksinn an gewisse Dinge gewöhnt zu haben, die nicht nur aus Fett, Zucker und Mehl bestehen.



Bei Zeiten ins Bett

«Du brauchst mehr Schlaf Kind!» Ja, ja, dachtest du, schlafen wenn ich dann tot bin und so. Bis du es dann irgendwann probierst und ... Es fühlt sich grossartig an, richtig fest grossartig!

Los nid so luut musig!

Hää was?

Gehe nicht erst dann zum Arzt, wenn es nicht mehr auszuhalten ist

Oder dein Bein / Zahn abgefault ist. Lohnt sich nicht.

Dinge zu Ende bringen lohnt sich oft



Durehebe! Dürebisse! Damals wolltest du deinen Eltern am liebsten den Kpof «abbiisse», als sie dich mit diesen Worten zum Geigen- oder Schwimmunterricht «ermutigten». Heute bist du ihnen insgeheim dankbar dafür.



Gleichzeitig gilt aber auch:

Das Leben ist nicht immer fair



Du kannst dich noch so anstrengen und versuchen alles richtig zu machen – manchmal klappt es trotzdem nicht. Ausserdem wird es wohl immer jemanden geben, der oder die es besser kann als du, mehr verdient, bessere Noten schreibt. Deine Eltern wussten schon damals: Auch mit dem dicksten Kopf kommst du nicht zwingend durch die Wand – je früher du dich damit abfindest, umso einfacher gestalten sich spätere Niederlagen.



«Das wirsch de scho no verstah, wenn älter bisch.»

Ach was, dachtest du. Und plötzlich du so:

