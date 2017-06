Übelst! Die «Bachelorette» ist so richtig zum ****** schlecht

Wir sind schon in Folge 7 der «Bachelorette»! Bald ist es geschafft! Heute: Eli hat Männer am liebsten, wenn es ihnen richtig dreckig geht. Und ein herziger Propheten-Hund ist auch dabei.

Unsere Video-Wizardesse Emily hat das mädchenhafteste unserer vielen Redaktionshündchen gefragt: «Für wen würdest du dich in der Finalsendung übernächste Woche entscheiden? Für A wie Anthony, B wie Babak oder V wie völlig vernachlässigbarer Vielflieger aka Vasco?» Das Redaktionshündchen, das auf den Namen Elli hört, hat sich entschieden. Für wen? Have a look!

Video: watson/Emily Engkent, Elli Wuff

Und? Hättet ihr euch das gedacht? Wir nicht. Wir dachten, unsere Elli wählt, wen die Bachelorette Eli ganz gewiss wählen wird – den Anthony!

Umfrage Aber wieso dachten wir das bloss??? Weil Daryl gesagt hat, er «als Frau» würde Babak sowieso nicht wählen, denn «er isch e chli pummelig und er isch en Schnurri».

Weil watson ein investigatives Medium ist und einfach mehr weiss.

Weil watson ein mystisches Medium ist und einfach mehr fühlt.

Weil «unser Glaube an andere verrät, worin wir gern an uns selber glauben möchten» (Nietzsche). Aber was sagt uns das jetzt über uns selbst?

Abstimmen 2 Votes zu: Aber wieso dachten wir das bloss??? 0% Weil Daryl gesagt hat, er «als Frau» würde Babak sowieso nicht wählen, denn «er isch e chli pummelig und er isch en Schnurri».

0% Weil watson ein investigatives Medium ist und einfach mehr weiss.

0% Weil watson ein mystisches Medium ist und einfach mehr fühlt.

0% Weil «unser Glaube an andere verrät, worin wir gern an uns selber glauben möchten» (Nietzsche). Aber was sagt uns das jetzt über uns selbst?

Aber ist das wirklich die Frage, die uns jetzt schon beschäftigen muss? Ist es dafür nicht noch viel zu früh? Ist nach Folge 7 nicht die grosse Frage: Wer hat Eier, Babak oder der Pfeilschwanzkrebs? Aber lassen wir die Bilder entscheiden:

Babak mit Tee und Temperatur Bild: 3plus

Der Pfeilschwanzkrebs mit Eiern Bild: 3plus

Babak und Marsel mussten ja für Eli kochen, worauf Babak wieder tat, was er schon am Vortag getan hatte – er jammerte laut in der Gegend herum. Am Vortag hatte er gejammert, weil ihm die Velo-Challenge zu viel war (die Sonne! Der Wald! Der Sand! Der Schlamm!). Worauf er eine Art Sonnenstich simulierte oder auch tatsächlich erlitt. Was Eli in einem schulbuchhaften Aufwallen von Muttergefühlen total gut gefiel.

Eli zum kurzfristig bettlägerigen Babak: «Ich erleb di jetzt grad mega positiv eigentlich. S' isch jetzt grad guet, dass 's dir eigentlich nöd so guet goht.»

Nietzsche zu Eli über Babak «Was ihn nicht umbringt, macht ihn stärker.»

In der Dschungelküche jammerte er dann, weil er offenbar noch nie «Dschungelcamp» gekuckt hat und nicht wusste, dass ein unzimperlicher Umgang mit Lebensmitteln wie Pfeilschwanzkrebseier und Krokodilschwanzfleisch vor der Kamera heutzutage ganz einfach zu den Kernkompetenzen jeder Möchtegern-Celebrity gehört.

Weshalb er Eli vom Herd wegschleppte und küsste. Was Eli in einem Anfall von «Macho, ich weiss warum» total giggerig machte. Eli ist auch nicht gerade kompliziert.

Bild: 3plus

Den Gympansen* Marsel (Anna Rothenfluh: «Dä Hals vom Marsel macht mi fertig!») hat sie ja jetzt entlassen. Gut so. Der Abschied ging so:

Marsel: «Du bisch e tolli Frau.»

Eli: «Und du bisch en absolut tolle Maa. James Blond!»​

Aber was will sie bloss mit Vasco? Wieso hat sie nicht den minimal einem Windhund ähnelnden Winterthurer Daryl noch eine Runde behalten, um ihn dann vor der finalen Wahl rauszuschmeissen? Wieso?

*Gympanse: Mensch, vorwiegend männlich, dessen Selbstkontrolle angesichts von Gewichten im Gym verloren geht.

Umfrage Hier mal eine Denkfrage für zwischendurch: Wieso sind die eigentlich nicht schon lang in Dubai??? In Dubai ist grad hitzefrei!

Auf Dubai reimt sich einwandfrei die Polizei und der Mai Thai! Und auch der Tigerhai ist gern dabei! Was war die Frage?

Abstimmen 2 Votes zu: Hier mal eine Denkfrage für zwischendurch: Wieso sind die eigentlich nicht schon lang in Dubai??? 0% In Dubai ist grad hitzefrei!

0% Auf Dubai reimt sich einwandfrei die Polizei und der Mai Thai! Und auch der Tigerhai ist gern dabei! Was war die Frage?

Dabei machte Daryl in der Mystik-Challenge doch alles richtig! Eli ist ja «e chli müüstisch veralagt». Ganz ehrlich wären wir da jetzt nicht drauf gekommen, Eli ist doch eine muntere Pragmatikerin, aber neuerdings müssen ja alle Bacheloretten und Bachelors irgendwas Müüstisches machen, weil das einfach gute Showelemente abgibt.

Daryl und Vasco mussten dafür erst mystische Zettel von Mangrovenbäumen pflücken.

Der Zettel so: «Aber um die Liebe zu finden, musst du noch viel weiter gehen und zwar über deine bewussten Grenzen hinaus.»

Der Zettel von Vasco erläutert: «Das heisst: über die bewussti Gränze hinus!»

Und die Mangrovenbäume stiessen innerlich einen kollektiven Tarzanschrei der Verzweiflung aus ...

Es folgte ein Besuch bei Hypnotiseur Jonas. Hallo, Jonas!

Bild: 3plus

Jonas schaute vor allem Eli gerne an:

Bild: 3plus

In «Trance» (eh nicht, alles nur gescriptet) schaffte es Vasco doch tatsächlich, den falschen Finger zu heben und zuzugeben, dass er schon mal eine Frau betrogen hat, obwohl er sich diesseits seiner bewussten Grenze ganz sicher ist, dass er das noch nie getan hat. Was Eli, die in dieser Folge konstant das Gegenteil von vernünftig tat, irgendwie super fand und den «Kuschelmänsch» Daryl schmiss, aber Vasco behielt.

Und dann gab es noch den traurigen Bromance-Moment zwischen Marsel und Anthony auf dem Bubenbett, als Anthony Marsels letzte Hoffnung auf irgendeine Art von Liebe in Thailand entzauberte:

Anthony: «Bro, dämfall hän mir beidi s'Ziil. Bäääm!»

Marsel: «Fründe jetzt?»

Anthony: «Näi, Vollgas jetze, wükli!»



bild: 3plus

Und mit Vollgas flog die Freundschaft aus der Kurve. Obwohl Anthony eben noch Marsel das Leben gerettet hatte. Im Dschungel. Als Marsel brutalst vom Velo flog und Babak noch brutaler an ihm vorbeipreschte. Das war der Moment, als Marsel sein Herz an Anthony verlor. Umgekehrt? Nicht.

Anthony wäre auch ohne irgendeine Anstrengung weiter gekommen. Weil Eli Anthony will. Am meisten. Sie weiss es nur noch nicht so gut wie wir. Abwarten.

Übel, übler, überflüssig: Alles zu DEM Thema Frohlockt, es ist das letzte Mal, dass Tobi sich am Hintern der Bätschi reiben durfte Weiche Kerne, verbotene Flirts und Pornobalken: Die Bätschi hat keine Energie mehr Ätschi Bätschi! In der «Bachelorette» gibts Männer im Bett und beim Halbblutt-Ballett Heisser Scheiss von heissen Menschen! Auch bei Folge 3 der «Bachelorette» sind wir dabei Halt die Nüsse für die Bachelorette: Wenn Männer sich ständig für nichts High Fives geben Die Bachelorette und ihr muskelbepacktes Egomanen-Rudel Zeit für den Quoten-Kot! Was Breitmaul-Nashörner und der Bachelor nicht gemeinsam haben Es ist gelaufen: Der Bachelor will Kristina. Und jetzt lasst uns in Ruhe mit diesem Seich! Der Fussball-Ticker zum Bachelor – solche Geschichten schreibt nur der Sport und 3+ Langeweile ist eine Sünde, sagt Oscar Wilde. Er hat den «Bachelor» nicht schauen müssen! Dieser Bachelor? Zum Heulen! Folge 7 in 7,5 himmeltraurigen Akten (plus Pinguin) Schein, Show und Silikon: Der Bachelor macht sich frei von den Unwahrhaftigen Dem die Triebe durchgehen: Jetzt knutscht der Bachelor schon Tiere!!! Klick mich, ich bin der Grapschelor! (Und ich hab einen Dreier gehabt.) Der Bitchfaktor im «Bachelor» geht unter Null. Gebt uns Nicole und ihre Gadgets zurück! 18 Shades of Bachelor: Was ist die Steigerung von Bitch-Fight? Atomarer Zickenkrieg So klingt es, wenn Sascha Ruefer die erste Bachelor-Sendung zusammenfasst Langhaarige können länger! Bachelor Janosch und seine Ladys im Liebestaumel Hier ist DIE DROGE für alle Fans von «Bachelorette» und «Bachelor» Die Bachelorette hat endgültig gewählt! Doch leider ist keiner vor Trauer über Bord gesprungen Wir hülyen vor Freude: Der Bachelor wählt jetzt doch die Richtige. Geil gescriptet, liebes TV! Der neue Bachelor nimmt (wahrscheinlich) alles in den Mund. Sogar einen Schuh Liebes «Bachelor-Luder» Nicole, wie billig ist eigentlich dein Schlüpfer? Nur einer konnte Switzerland's Next Bachelorette-Herzblatt werden. Frieda wollte unbedingt diesen hier. WIESO??? Die Rosenspiele der Hoden-Horde um die holde Hodel sind eröffnet Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo