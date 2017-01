Gesichter, Gefühle, Biographien: Das ist Fake im «Dschungelcamp»!

Und: Nicht jeder Büchner ist ein Georg Büchner!

Es ist gut, dass Victoria Beckham vor ein paar Tagen einen Brief an ihr 18-jähriges Ich schrieb und diesem davon abriet, sich die Brüste vergrössern zu lassen. Das hat dem 18-jährigen Ich rückwirkend sicher total geholfen.

Okay, Frau Beckham ist jetzt wirklich nicht das Schlimmste aller wandelnden Beauty-Opfer, die finden sich ja gerade im australischen Dschungel. Die Damen Loth und Lohfink zum Beispiel. Und ein Wesen namens Florian Wess, dessen Vater ihn mal besser davon abgehalten hätte, sich das Gesicht zerschnetzeln zu lassen. Hat der Vater aber nicht. Weil er das selbst auch schön findet.

Es liegt bei den Wessens ganz klar in den Genen. Ach ja, falls ihr euch jetzt fragt: Weshalb kenn ich den Wess? Ich sag's euch: Der Florian, heute 36, war Anfang 20 mal mit Valencia Vintage verheiratet! Alles klar? Nicht? Eh egal. Es gibt im Alphabet gar keinen Buchstaben mehr, um den Nichtpromigrad von Florian und Valencia zu definieren. Gerade hat Florian mit Gina-Lisa den Überhit «Tarzan & Jane» veröffentlicht. Es geht darin ums Aussehen. Oder sollen wir sagen: Es geht Gina-Lisa-Jane darin um Honey?