Dieses Bild kann nur etwas bedeuten: PICDUMP 😏

Nanananananana...

Es geht los. Und zwar mit viel Gelerne.

1: Wie ein Marienkäfer seine Flügel ausbreitet via imgur

2: Wie sich ein Gürteltier schützt via lolgif

3: Wie ein Laser auch einen hippen Jeans-Look hinkriegt via imgur

4: Wie gewisse Filmszenen gedreht werden via lolgif

Moll, Samsung, super, bravo. via userinput

In Gang 12 findest du alles, was du brauchst. via userinput

Und nun: Der glücklichste Gecko der Welt mit seinem Gecko-Spielzeug via imgur

Währenddessen hat Irland die Sonne entdeckt. via ebaumsworld

Wenn dich das Schild schon betrunken macht: via ebaumsworld

Weil wir ein langes Wochenende vor uns haben: Die besten Bar-Tafeln

Passend dazu: via userinput

Otten für zwischendurch:

via imgur/otters

via imgur/otters

via imgur/otters

Wer ist jetzt alles ein bisschen neidisch? via imgur/otters

Umfrage Bist du neidisch?

#Fit #Healthy #Fitspo #blabla via userinput

Das Leben in einem Bild erklärt: via userinput

Das Leben in einem anderen Bild erklärt: via userinput

Wenn dein Schwarm auf «gefährliche» Typen steht: via userinput

Ich beim Joggen: Minute 1 vs. Minute 3 via userinput

Peinliche User-Geschichte für zwischendurch: «Ich musste in der Schule (7. Klasse) unglaublich laut pupsen, lief hochrot an, und sagte: ‹Das war der Stuhl!!›»

Wenn ein Kugelschreiber deine Mode-Inspiration ist via userinput

Oder ein Teppich via userinput

Ihr wisst, was jetzt kommt. Ja, genauuu:

Können wir bitte auch über diese Handtasche sprechen? via dangmemes

Wir haben sogar eine Kardashian-Slideshow. Wieso auch immer. Viel Spass.

Wenn all deine Freunde langsam ihre Familienplanung in Angriff nehmen ... via userinput

Was dabei rauskommt, wenn man eine Avocado durch einen Tennisschläger drückt. (Vielleicht, ich weiss es nicht. Es sieht allerdings so aus.) via ebaumsworld

Perfekter Spalt: via imgur

Waschbe, der schönere Ferien hat als wir: via userinput

Hund, der erfolgreicher ist als wir: via userinput

¯\_(ツ)_/¯ via lolmemes

Oder: Wenn jemand in deiner Nachbarschaft auf der Strasse anfängt zu streiten via ebaumsworld

Spass mit Puppen: via userinput

Spass mit Puppenbett:

Peinliche User-Geschichte für zwischendurch: «Ich bin bestimmt nicht die einzige Frau, die mit dieser Peinlichkeit kämpfte: So ist es mir passiert, dass ich mit einem luftigen Kleid an ein Sommerfest ging. Nach dem Besuch auf der Toilette lief ich vorbei an den ganzen Festbänken zurück zu meinen Freunden. Dort angekommen rannte eine Bekannte zu mir rüber und flüsterte mir, dass mein Kleid sich in meinem String verfangen hatte. Ich hatte dem ganzen Dorf meinen Hintern gezeigt. 😒»

Umfrage Wie peinlich fandest du diese Geschichte? Von 1 (PEINLICH?!?! Darauf wäre ich stolz!) bis 5 (Ich würde nie wieder aus dem Haus gehen)

WART DOCH MEINE GÜTE. via ebaumsworld

Zeiten ändern dich. via imgur

Damit du heute noch mehr gelernt hast: via lolgifs

Ja, auch Gebäude haben Gefühle. via userinput

Jeder kennt jemanden, der für dieses Teil Geld bezahlen würde: via userinput

Otten-Tattoos für zwischendurch:

Umfrage Lässt du dir jetzt auch ein Otten-Tattoo stechen?

Vielleicht ein Otten-Tattoo, das im Dunklen leuchtet?

Oder doch ein Katzen-Tattoo?

Wenn die Freundin aus Versehen «Nyetflix» statt Netflix tippt via imgur

Das Beste sind die Kommentare zum «Nyetflix»-Post:

Red Is the New Black via imgur

Better Call Sergei via imgur

Tsargo via imgur

Dancing With the Tsars via imgur

Breaking Capitalism via imgur

The Ж-Files via imgur

«Oh, wer ist das denn?» via funnyordie

Wenn dein neues Fitness-Center all deine Bedürfnisse erfüllt: via imgur

Sehenswürdigkeiten kriegen ihr Fett weg: 25 wahnsinnig sinnlose Tripadvisor-Reviews

Geschichten, von denen man sehnlichst hofft, sie seien erfunden via userinput

Peinliche User-Geschichte für zwischendurch: «Ich hab' in der Mittagspause herzhaft in einen Schoggi-Donut gebissen und nicht gemerkt, dass an der Nasenspitze und in beiden Mundwinkeln Schoggi klebte. Dann kam ein Patient zu mir zu einer Impfung ... er hat die ganze Zeit geschmunzelt, aber nichts gesagt. Ich ging im Behandlungszimmer am Spiegel vorbei und da sah ich die Schoggi im Gesicht. Ich hätte am liebsten gekündigt und das Land verlassen. 🤦‍♀️»

Umfrage Wie peinlich fandest du diese Geschichte? Von 1 (PEINLICH?!?! Darauf wäre ich stolz!) bis 5 (Ich würde nie wieder aus dem Haus gehen)

Immerhin bei dieser Frage sind sich alle einig. via userinput

«Oh, ich habe ja noch Senf im Kühlschrank.» via userinput

SO KLEIN. Äh, ich meine: so klein ! Bild: Imgur

Schöne Strasse für zwischendurch: via imgur

Passend dazu: Sehr symmetrische Blume via imgur

«Sicherheits»-Spiegel: via ebaumsworld

PS: Falls du dich je dümmlich, nutzlos oder einsam fühlst, schau dir einfach diese Memes an:

Wer braucht schon Photoshop? via ebaumsworld

Wer Photoshop offensichtlich nicht braucht. Oder nicht weiss, WIE man es braucht:

Guckt, hab' noch jemanden gefunden, der seine Umgebung angezogen hat. via userinput

Schau mal, dein/e Ex hat ein neues Auto. via ebaumsworld

Wenn du nicht mehr mit deinem Boot spielen willst: via ebaumsworld

Peinliche User-Geschichte für zwischendurch: «Ich hab' mal bei McDonald's im Drive-in-Schalter meinen Namen genannt, bevor ich bestellt habe. Des Öfteren ...»

Die Spuren von jemandem, der einen sehr schlechten Tag hatte via ebaumsworld

Da, Loro, wells so heiss isch. Chli Sunnegräm. watson

Wenn du bald Abschlussprüfungen hast, aber trotzdem Party machen willst: via dangmemes

Wenn du dein Schicksal akzeptiert hast via txtsfromhell

Was du aus deinem alten Skateboard machen kannst: via imgur

Das perfekte Buch für alle Studenten während der Prüfungsphase: via ebaumsworld

Situationen, die jeder kennt via ebaumsworld

Hier kommt Jesus auch vor: Die meist-editierten Wikipedia-Seiten

Wenn dein Winterspeck endlich weg ist und Platz für deine Frühlingsrollen macht: via userinput

Peinliche User-Geschichte für zwischendurch: «Auf dem Weg zum Bahnhof bin ich etwas abgelenkt und umgeben von vielen Menschen in irgendwas reingelaufen. Aus Reflex habe ich mich höflich entschuldigt, noch bevor ich aufsah, um zu sehen, wer oder was es war. Es war ein Verkehrsschild ... völlig perplex bin ich stehen geblieben und habe zum Schild gesagt: ‹Ou sorry, i ha gmeint du sigsch ä Mönsch.› Ja ... ich hab' sehr viele irritierte Blicke geerntet, von denen, die nur den zweiten Teil meiner Unterhaltung mit dem Verkehrsschild mitbekommen haben. 😐»

Umfrage Wie peinlich fandest du diese Geschichte? Von 1 (PEINLICH?!?! Darauf wäre ich stolz!) bis 5 (Ich würde nie wieder aus dem Haus gehen)

Vergiss nie deine Beine zu trainieren. via userinput

So haben die das gemacht?? Echt? via pikabu

Wenn du so krass bist, dass dir alles egal ist via pikabu

#Justgirlythings #Hihi #Fail via imgur

Jep, genau DAS macht einen Piraten aus. via userinput

Best of Picdump für zwischendurch:

Unendlich-Gif, weil unendlich: via imgur

Damit du heute noch mehr gelernt hast: via ebaumsworld

Wie wäre es mit ein paar Perfektheiten? Perfekt 1: via imgur

Perfekt 2: Laser, der Rost entfernt via imgur

Perfekt 3: Türme, die einstürzen via imgur

Perfekt 4: Ananas servieren via imgur

Perfekt 5: Wie diese Vase zerspringt via imgur

Perfekt 6: Die Reflexion der Wellen via imgur

Abonniere mich, ja? Cool!

Perfekt 7: Das. Ahhh. via imgur

Perfekt 8: Wie gechillt die sind via imgur

Peinliche User-Geschichte für zwischendurch: «Ich war mit meiner Freundin unterwegs. Wir wollten gerade in den Zug einsteigen, da sagte ich zu ihr, dass ich nochmals für kleine Prinzen muss. Gesagt, getan. In den Zug eingestiegen und aufs WC zugelaufen. Es war ein neuer Regio-Zug mit diesen halb-runden WCs. Ich stehe also vor dem WC und drücke den Knopf, damit die Türe aufgeht. Türe geht auf und darin sitzt jemand und erledigt ein grosses Geschäft. Ich war total perplex und bin einfach fortgelaufen. Hinter mir standen etwa 15 Personen, die danach alle den jungen Herrn auf dem Klo sitzen gesehen haben ...»

Umfrage Wie peinlich fandest du diese Geschichte? Von 1 (PEINLICH?!?! Darauf wäre ich stolz!) bis 5 (Ich würde nie wieder aus dem Haus gehen)

«Nachdem wir das Band ausgelegt haben, laufen Sie bitte gerade auf der Li... Sir?» via gifsu

Währenddessen am Banntag in Liestal: bild: userinput

HALT MICH DOCH AUF. bild: userinput

Hier noch mehr Rebellen, die sich an keine Regeln halten:

Peinliche User-Geschichten zum Abschluss: «Ich habe steif und fest immer behauptet, dass Ananas auf Englisch ÄNÄNÄS heisst. Habe übrigens in den Ferien auch immer ‹an änänäs, please› bestellt.»

«In Italien. Der Kellner zu mir: ‹Grazie›. Ich (spontan): ‹Graziau›. Ein Running Gag im Freundeskreis – seit bald zehn Jahren.»

«Ich lief ganz normal die Strasse hinunter, nachdem die Vorlesungen fertig waren. Hatte einen Kaugummi im Mund. Die Sonne blendete so stark und ich merkte, dass ich niesen muss, wie immer wenn die Sonne jemandem mitten ins Gesicht scheint. Vor mir lief ein fremder Mann. Ich konnte das Niesen nicht zurückhalten und habe beim Niesen den Kaugummi dem Mann vor mir an den Rücken gespuckt. Er drehte sich und schaute mich sehr sehr böse an. Ich habe so getan, als wäre es nicht ich gewesen.»

Umfrage Wie peinlich fandest du diese Geschichte? Von 1 (PEINLICH?!?! Darauf wäre ich stolz!) bis 5 (Ich würde nie wieder aus dem Haus gehen)

So, fertig für heute. via giphy

Handschlag nicht vergessen. via 4gifs

Erzähl auch deine Geschichte für zwischendurch! :)

Was ist das Unangenehmste, das dir je passiert ist? Welche Story kriegst du nie wieder aus deinem Gedächtnis?

😘 via giphy

Es winkt heute für euch: nicht er. Er ist traurig. via allthemems

Aber der, der winkt.

Und der.

Und der.

Und der.

Und der.

So, wir sind weg. Adios. via giphy

Oh, und bitte den Push anmachen, ja? Cooldanke!

Der Kleine-Tiere-Dump zum Abschluss:

