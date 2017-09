Transfer-News

Barcelona buhlt weiter um Suarez – De Jong zu Newcastle

Bild: PILAR OLIVARES/REUTERS

Der FC Barcelona bemüht sich bei Liverpool weiter um Uruguays Stürmer Luis Suarez (27), obwohl der Topskorer der letzten Premier-League-Saison nach seiner Beissattacke an der WM bis Oktober gesperrt sein wird. Zur Diskussion steht auch ein Tauschgeschäft (plus Ablöse), zumal Liverpool in der Vergangenheit an Barcelonas chilenischem Stürmer Alexis Sanchez Interesse bekundet hat.

Der wegen einer langen Verletzungspause nicht für die WM nominierte holländische Internationale Siem de Jong (25) wechselt von Ajax Amsterdam zum Premier-League-Klub Newcastle United. Der Mittelfeldspieler unterzeichnete mit Newcastle einen Sechsjahresvertrag. De Jongs jüngerer Bruder Luuk hatte vergangene Saison ein halbes Jahr leihweise bei Newcastle gespielt, sich dort aber nicht durchsetzen können. (si/qae)

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo