Her mit den Kübeln! Dortmund, Arsenal, Barça und PSG sind Cupsieger 🏆

Im Londoner Duell im Wembley-Stadion halten sich die beiden Teams nicht lange zurück. Schon in der 4. Minute geht Arsenal in Führung. Das 1:0 durch Alexis Sanchez hätte aber wohl nicht zählen dürfen, da der Torschütze den Ball zuvor mit der Hand gespielt hatte:

In der Folge entwickelt sich ein packendes Spiel mit Vorteilen für die Gunners, das in der Endphase turbulent wird. Erst fliegt Chelseas Moses nach einer Schwalbe mit Gelb-Rot vom Platz (68.), doch Diego Costa gelingt in der 76. Minute …