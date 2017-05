Paolo Duca braucht 4 Ausländer und einen Torhüter – das wird teuer (inkl. Handyrechnung)

Von allen Funktionären und Managern, die aus der Schweiz nach Paris gereist sind, ist Ambris neuer Sportchef Paolo Duca der interessanteste.

Die Natel-Rechnung für Paolo Duca (35) wird Ende Mai hoch sein. Ambris Kultstürmer zügelte Ende Saison, wie einst Christian Dubé bei Gottéron, von der Kabine direkt hinauf ins Büro des Sportchefs. Er sollte in diesen Tagen die Mannschaft für nächste Saison zusammenstellen. «Aber ich habe, schon bevor ich Sportchef geworden bin, mit dem Tessiner Fernsehen vereinbart, in Paris als Experte zu arbeiten. Diese Abmachung habe ich nicht rückgängig gemacht. Die Gelegenheit, einmal eine WM so …