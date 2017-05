Sensationell! Noch ein Sieg fehlt, dann spielen Josi und Weber um den Stanley Cup

Die Nashville Predators kommen im Conference-Final zu einem eminent wichtigen Auswärtssieg. Das Team von Roman Josi besiegt die Anaheim Ducks trotz den verletzungsbedingten Ausfällen von Topskorer Ryan Johansen und Captain Mike Fisher mit 3:1 und liegt nun in der Best-of-Seven-Serie mit 3:2 vorne.

Held des Abends ist Pontus Aberg, der in der 52. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:1 erzielt. Der 23-Jährige verbrachte die meiste Zeit der Saison in der AHL und bestritt in der …