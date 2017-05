Der «Deppen Leer Schlag» greift um sich – und wir wissen, wer schuld ist

«Sechs Korn Müesli», «Würfel Zucker», «Behinderten WC» – häufig werden zusammengesetzte Wörter durch Leerschläge getrennt. Das ändert ihre Bedeutung – und ist falsch. Sprachforscher sehen einen der Gründe in der Smartphone-Kommunikation.

Der «Deppenleerschlag» ist auf dem Vormarsch. Besonders oft gesehen wird er auf Produktaufschriften wie hier bei der Migros.

Der Begriff Deppenleerschlag oder das Deppenleerzeichen bezeichnet Leerschläge in Komposita, also zusammengesetzten Wörtern. Diese falsch gesetzten Leerstellen sind überall: an Gebäuden, auf Verpackungen, in der Werbung. Vom «Knusper Schoko Müsli» ist die Rede und von «Würfel Zucker».

Ein Film wirbt mit dem Untertitel «Die Party Bullen» und der Japaner heisst «Sushi …