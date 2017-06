Jérémy Guillemenot: Der Schweizer, der bei Barça durchstarten will

Im Januar 2016 durfte Jérémy Guillemenot eine Woche lang beim FC Barcelona vorspielen. Kurz darauf erhielt er das Angebot, in die berühmte Jugendakademie La Masia einzutreten. Seither träumt der ehemalige Servette-Spieler von der grossen Karriere und sagt: «Ich bin dabei, einen Traum zu leben.»

Der Maulkorb ist weg. Jérémy Guillemenot darf sprechen. Berichten, wie es war, sein erstes Jahr beim grossen FC Barcelona. Am Montag ist er zum kurzen Vorbereitungscamp in Wetzikon eingerückt, heute Nachmittag spielt er mit der Schweizer U19-Nati in Rapperswil gegen Liechtenstein. «Wir haben zwar eine lange Saison in den Beinen. Aber Fussball spiele ich immer gerne, und es ist etwas Besonderes, für mein Land anzutreten», sagt Guillemenot. «Natürlich muss ich meinen Kumpels hier auch ganz …