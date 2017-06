Kosovo-Schweizer: «Wir können nicht dauernd als Sozialamt unseres Landes einspringen»

Sechs von zehn jungen Kosovaren sind arbeitslos, das Gesundheitswesen liegt am Boden, die Korruption ist omnipräsent: Im Kosovo will eine neue Oppositionspartei aufräumen – auch mit Unterstützung von Kosovaren in der Schweiz.

Njomza Gutaj findet deutliche Worte an die Adresse der bisherigen starken Männer des Kosovo: «Sie haben den Kosovo während des letzten Jahrzehnts völlig zugrunde gerichtet», findet die 33-Jährige, die neben dem Schweizer Pass auch die kosovarische Staatsbürgerschaft hat.

Mit dieser Meinung ist sie offensichtlich nicht allein: Grosse Verliererin bei den Wahlen im jüngsten Staat Europas vom letzten Sonntag war die bisher führende PDK. Sie ist die Partei der ehemaligen Kommandanten der …