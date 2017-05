Pittsburgh gleicht Serie dank Crosby aus – Streit darf wieder nur zuschauen

Die Pittsburgh Penguins gleichen in der NHL ohne den überzähligen Mark Streit die Playoff-Halbfinal-Serie gegen die Ottawa Senators mit einem 3:2-Auswärtssieg zum 2:2 aus.

Die Penguins realisierten mit drei Torerfolgen so viele Treffer wie in den ersten drei Spielen der Serie zusammen. Sidney Crosby führte in Spiel 4 mit einem Tor und einem Assist die Penguins zum Erfolg.

Der Superstar leistete die Vorarbeit zum 1:0 von Olli Määttä im Finish des Startdrittels.

Mitte des zweiten Drittels erzielte Crosby dann in Überzahl das Tor zur 2:0-Führung.

Kurz nach Spielmitte traf dann Brian Dumoulin zum vorentscheidenden 3:0.

«Pittsburgh war zwei Drittel lang das bessere …