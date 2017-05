Bayern dreht 9-Tore-Spektakel gegen Leipzig – Zuber trifft bei Hoffenheim-Sieg

Die Bayern gewinnen ein unglaubliches Spitzenspiel in Leipzig mit neun Toren nach irrer Aufholjagd. Die Nati-Spieler Zuber und Seferovic schiessen je ein Tor und Ingolstadt steht als Absteiger fest. Die verrückte zweitletzte Runde der Bundesliga in der Zusammenfassung.

Irres Spitzenspiel in Leipzig! Von Abtasten keine Spur, die Leipziger legen gleich los wie die Feuerwehr. Nach einer Minute trifft Marcel Sabitzer bereits zum 1:0 für das Heimteam.

Auch in der Folge geht das Spiel hin und her. Leipzig hätte Chancen gehabt, die Führung noch auszubauen. Stattdessen sind es die Bayern, die durch Robert Lewandowski per Penalty zum Ausgleich kommen.

Wenig später kriegt aber auch Leipzig einen Penalty zugesprochen. Timo Werner verwandelt souverän und bringt sein Team …