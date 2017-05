«Ich hätte verbluten können» – das sagt Hockeyspieler Rüfenacht zur Horror-Attacke

Der Schweizer Hockeyspieler Thomas Rüfenacht ist mit dem Schrecken davongekommen. Ein Spieler von Slowenien attackierte ihn mit der messerscharfen Schlittschuh-Kufe. Das hätte ganz böse enden können.

Thomas Rüfenacht, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als sie die Attacke des Slowenen erstmals gesehen haben?Thomas Rüfenacht: Ich war recht überrascht, als ich die Szene auf Video gesehen habe. Ich habe auch erst am Tag danach realisiert, was passiert ist. Ich habe es während des Spiels schlicht nicht gemerkt.

Wie erlebten Sie die Szene selber?Ich war in ein Scharmützel mit dem slowenischen Spieler Nummer 55 verwickelt und kassierte von ihm zwei Fausthiebe. Dann habe ich einen Schlag auf …