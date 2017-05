GC vergibt vierten Sieg in Serie fahrlässig – Dezimiertes St.Gallen wird von YB bestraft

Der FC St.Gallen bleibt in der Krise. Nach dem 0:2 gegen die Young Boys, der fünften Pleite in Serie, liegt er nur noch auf Platz 8. Thun holt im Abstiegskampf gegen Sion einen wichtigen 2:1-Sieg und Lugano siegt zum fünften Mal in Folge.

– Lugano feiert bei den Grasshoppers den fünften Sieg in Serie. Beim 1:0-Sieg im Letzigrund ist der frühere FCZ-Junior Davide Mariani in der 16. Minute der einzige Torschütze. Das Duell der vier erfolgreichsten Torjäger in diesem Jahr ist alles andere als ein Offensivspektakel.

– GC, das zuvor dreimal in Serie gewonnen hatte, muss sich an der eigenen Nase nehmen. Das Team von Carlos Bernegger beginnt schwach, steigert sich nach dem Rückstand aber kontinuierlich. Aus den zahlreichen …