Roman Josi glaubt an Nashvilles Chance: «Heute sind wir die schnellere Mannschaft»

Soll sich der Traum vom Stanley-Cup-Triumph für Roman Josi, Yannick Weber und den verletzten Kevin Fiala verwirklichen, muss Nashville im sechsten Finalspiel zu Hause gegen Pittsburgh gewinnen.

Die Statistik spricht klar für Pittsburgh. In 70,8 Prozent der Fällen stemmte jenes Team den Pokal in die Höhe, das nach einem 2:2 in der Serie das fünfte Spiel für sich entschied. Die Penguins wären die erste Mannschaft seit den Detroit Red Wings 1998, die den Titel in der NHL verteidigen würden. …