Von der 3. direkt in die 1. Liga – der Aufstieg der letzten Hockey-Sozialisten

Der erstaunlichste Aufstieg unserer Hockeygeschichte ist perfekt: Reinach steigt von der 3. Liga direkt in die 1. Liga auf.

«Red Lions Reinach» heisst der neue Erstligist. Weil in der klassischen 1. Liga nach der Schaffung der Super-1. Liga «My Sports League» für nächste Saison zu wenig Teams übriggeblieben sind, hat die für das Amateurhockey zuständige Abteilung des Verbandes den Aufstieg heute gebilligt. Die «Red Lions» haben die Auflage des Verbandes erfüllt. Dazu gehört eine Bankgarantie in der Höhe von 75 000 Franken per 31. Mai 15.00 Uhr.

Zum ersten Mal in der Geschichte steigt eine Mannschaft direkt von der 3. …