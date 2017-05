Geniale Taktik! Yannick Weber «pusht» seinen Teamkollegen zu Nashvilles Gamewinner

Yannick Weber ist kein Skorer. Der Berner Verteidiger der Nasvhille Predators ist in den Playoffs bislang ohne Punkte geblieben. Im Spiel von Sonntagnacht gegen die St.Louis Blues hat er aber entscheidenden Anteil am Sieg und damit am historischen Einzug in den Conference-Final – und das ohne in der Skorerwertung aufzutauchen.

Er ermöglicht beim 3:1-Sieg Nashvilles nämlich das 2:1 durch Ryan Johansen, indem er den Torschützen mit seinem Stock anschiebt – fast wie einen Bob in der Startbahn. …