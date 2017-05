Lettland siegt dank Merzlikins – Frankreich führt Finnland vor

Lettland steht nach zwei Spielen mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze von Gruppe A. Grossen Anteil daran hat auch Lugano-Keeper Elvis Merzlikins, der erneut start hielt.

Frankreich landet an der Weltmeisterschaft im Kampf um den Einzug in die Viertelfinals einen Big Point. Einen Tag nach dem 2:3 gegen Norwegen gewinnt der Co-Gastgeber in Paris gegen Finnland 5:1.

Die NHL-Stürmer Pierre-Edouard Bellemare und Antoine Roussel brachten die Franzosen vor 11'433 euphorischen Zuschauern …