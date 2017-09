Die Football-Welt kniet sich hin gegen Trump – der US-Präsident schiesst zurück

Über 150 NFL-Stars protestierten am Sonntag gegen Trump. Seine Forderung, renitente Spieler zu entlassen, entwickelt sich für den US-Präsidenten immer mehr zum Bumerang.

Es sind Bilder, wie sie die die Sport-Welt noch nie gesehen hat. Rund 150 Footballer protestierten vor den NFL-Spielen am Sonntag während Hymne entweder kniend oder stehend gegen Donald Trump – oder kamen gar nicht erst auf den Platz.

Einer der grössten Proteste fand in Washington beim Spiel der Redskins gegen die Oakland Raiders statt, als fast die gesamte Mannschaft der Raiders sich hinkniete. In Foxborough knieten 15 Spieler der New England Patriots am Boden; andere, darunter Superstar …