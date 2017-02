Ibra gönnt Jakupovic nach Rettung auf der Linie nichts: «Das war keine gute Parade»

Gestern fand im legendären Old Trafford von Manchester eigentlich ein ungleiches Duell statt. Die Startruppe von United mit Startrainer José Mourinho stand Aufsteiger Hull City gegenüber, dem aktuell Zweitletzten der Premier League. Mittendrin, beziehungsweise zwischen den Pfosten der Gäste, stand Eldin Jakupovic. Der 32-jährige Schweizer und einstige Champions-League-Held beim FC Thun ist seit 2012 im Kader der «Tigers». In dieser Saison durfte er acht von 23 Spielen in der Liga …