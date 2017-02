Niederreiter trifft bei Wild-Sieg doppelt – Josi liefert Assist zu kuriosem Tor

Nino Niederreiter beweist in der NHL einmal mehr seine Topform. Beim 4:2-Erfolg seiner Minnesota Wild gegen die Winnipeg Jets erzielt der Bündner Power-Flügel seine Saisontore Nummer 16 und 17. Davor ist er in in drei Spielen nacheinander leer ausgegangen.

Besonders sehenswert ist das 1:0 Mitte des ersten Drittels: Nach einem Breakaway trifft Niederreiter herrlich ins hohe Eck. Der zweite Treffer ist etwas einfacher, locker kann der 24-Jährige kurz vor Schluss ins leere Tor einschieben.

Trotz …