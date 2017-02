Sidney Crosby knackt die 1000er-Marke – Niederreiter mit krassem Check

Die Philadelphia Flyers, mit dem Schweizer Verteidiger Mark Streit, verlieren auswärts gegen die Edmonton Oilers klar mit 3:6. Für das letzte Tor der Partie war Connor McDavid verantwortlich.

Der 20-jährige Kanadier spielt eine starke Saison und führt die Skorerwertung der NHL mit 66 Punkten knapp vor Sidney Crosby (64) an.

«Sid the Kid» hat dafür in Sachen Toren die Nase vorne. Sein Tor in der Verlängerung zum entscheidenden 4:3 gegen die Winnipeg Jets war bereits das 31.

Zuvor konnte …