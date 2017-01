Die Sensation ist perfekt: Wir haben 3 Chancen auf Oscars!!!

Und «La La Land» macht Oscar-Geschichte mit 14 Nominationen.

Die 7000 Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences haben entschieden: Unfassbare drei Schweizer Produktionen haben am 26. Februar eine Chance, mit einem Academy Award ausgezeichnet zu werden.

Entschieden haben sie sich für einen Animations- und einen Kurzfilm, für ein Heimkinder- und ein Frauen-Drama, für ein unfreiwillig seine Mutter mordendes Gemüse («Ma vie de Courgette») und eine zugsexuelle Jane Birkin («La femme et le TGV»). Ein drittes Mal vertreten ist die …