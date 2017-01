Dieser eine grossartige Punkt, den ich mein Leben lang nicht mehr vergessen werde

Das ist er, dieser eine Punkt, welcher das ganze Spiel in 26 Schlägen zusammenfassen kann. Diese 35 Sekunden gegen Ende des 5. Satzes, in denen nicht nur mein Atem, sondern auch mein Herzschlag pausierten, bis Federer seinen unfassbaren Vorhand-Winner auspackte. Es ist dieser eine Punkt, den ich in Erinnerung an den 18. Grand-Slam-Titel von King Roger wohl mein Leben lang im geistigen Auge vor mir sehen werde. Dieser eine Punkt, der auch beim 100. Mal anschauen noch für Gänsehaut sorgt. Es …