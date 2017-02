Bern beendet Langnaus Playoff-Träume endgültig – ZSC siegt in Davos dank Last-Minute-Tor

Als letzte Mannschaft qualifiziert sich der HC Lugano für die NLA-Playoffs. Die Tessiner können von den SCL Tigers nicht mehr eingeholt werden, weil diese im Derby gegen den SC Bern 2:4 verlieren.

– Dank eines Treffers von Verteidiger Severin Blindenbacher 37 Sekunden vor Schluss setzen sich die ZSC Lions in Davos 4:3 durch. Es ist für die Stadtzürcher der vierte Sieg im vierten Saisonduell gegen die Bündner. Dem Tor von Blindenbacher geht ein Puckverlust von HCD-Verteidiger Claude Paschoud in der eigenen Zone voraus. Zuvor hatten die Davoser in der Schlussphase dem 4:3 näher gestanden.

– Die Zuschauer kommen in den Genuss einer attraktiven und schnellen Partie. Fünf der sieben Tore …