«Die Rückkehr des Königs» – das sind die Stimmen zu Federers 18. Major-Titel

Noch am 30. Dezember 2016 tönte Roger Federer mit einem Augenzwinkern an, dass er sich im neuen Jahr seinen 18. Grand-Slam-Titel holen will.

Das hat er im dramatischen Final gegen Rafael Nadal nun getan. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.

Sportchef Reto Fehr ist überzeugt: Roger Federer ist der grösste Sportler aller Zeiten. Er ist mit dieser Meinung natürlich nicht alleine, wir haben die Stimmen aus aller Welt gesammelt.