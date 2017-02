Die beste Rookie-Saison seit Owetschkin und Crosby? Matthews lässt die Maple Leafs träumen

Seit seinem traumhaften NHL-Debüt ist es immer ruhiger geworden um Auston Matthews – zumindest ausserhalb Torontos. Warum eigentlich? Der ehemalige ZSC-Center ist drauf und dran in berühmte Fussstapfen zu treten.

Bald vier Monate ist es jetzt bald her seit Auston Matthews traumhaftem Debüt in der NHL. Vier Tore erzielte der Draft-Pick-Nummer-1 der Toronto Maple Leafs in seinem ersten Spiel in der besten Liga der Welt – und war danach natürlich in aller Munde, der Hype um den 19-jährigen Amerikaner, der sich in der Saison zuvor bei den ZSC Lions den letzten Schliff für die NHL geholt hatte, riesig.

Die Erwartungen stiegen fast ins Unermessliche und Matthews hatte Mühe, damit umzugehen. 13 Spiele in Folge …