«Gewalttaten werden im ganzen Land und jederzeit verübt» – willkommen in Guatemala

Vor drei Wochen sassen meine Freundin Lea, mein Kumpel Tschügge und ich in der mexikanischen Stadt Oaxaca in einem Café und planten topmotiviert die nächsten Reisewochen. Doch was wir auf der Website des Eidgenössischen Departements für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) über Guatemala lasen, dämpfte unsere Vorfreude:

Als ob das nicht reichen würde, um in unseren Mägen ein mulmiges Gefühl auszulösen, widmet das EDA dem Grenzgebiet zwischen Mexiko und Guatemala – unserem unmittelbar …