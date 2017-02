Dreckiger geht's nicht: Das war die unsportlichste Aktion des Weekends

Ajax Amsterdam bleibt im Titelrennen dank dem 2:0-Erfolg gegen Sparta Rotterdam fĂŒnf Punkte an Feyenoord dran. Der Sieg war verdient, zu reden gab jedoch eine Szene, die nichts zum Resultat beitrug: Ajax' Bertrand TraorĂ© ging bei einem Angriff zu Boden. Mitspieler JoĂ«l Veltman zeigte mit dem Ball am Fuss seinem Gegenspieler Ivan Calero an, dass er das Spiel unterbrechen wolle. Kaum akzeptierte der Sparta-Verteidiger das Angebot, setzte Veltman zum Dribbling an und flankte den Ball zur Mitte.