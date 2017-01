Bärtschi schiesst seine Canucks mit zwei Treffern zum Sieg

Nach fünf Spielen in Serie ohne Skorerpunkt schlägt Sven Bärtschi in der NHL wieder zu. Bei Vancouvers 3:2-Auswärtssieg gegen Colorado ist der Schweizer Stürmer der Matchwinner.

Bärtschi erzielte zum dritten Mal in dieser Saison zwei Tore in einem Spiel. Der Oberaargauer brachte die Canucks in der 7. Minute backhand 1:0 in Führung (2. Assist für Luca Sbisa), in der 52. Minute entschied er die Partie im Powerplay mit seinem 13. Saisontor zugunsten der Canucks. Es war bereits Bärtschis fünfter …