Sportredaktion

Villas-Boas für beleidigende Äusserung gebüsst

Der portugiesische Trainer Andre Villas-Boas vom chinesischen Erstligisten Shanghai SIPG wird für «beleidigende Äusserungen mit 14'000 Dollar gebüsst.

Nach dem Viertelfinal-Rückspiel beim Ligakonkurrenten Guangzhou Evergrande hatte sich Villas-Boas trotz des Einzugs in den Halbfinal abfällig über den Schiedsrichter geäussert. Zudem vermutete der 39-Jährige vom gegnerischen Verein inszenierte Autounfälle, um seine Mannschaft bei der Anreise zum Stadion unter Zeitdruck zu setzen. (fox/sda)

Verfahren gegen Barthélémy Constatin eingeleitet

Die Liga hat gegen Christian Constatins Sohn Barthélémy ein Verfahren eingeleitet. Dies schreibt der «Blick» am Dienstagmorgen. Demnach soll er nach dem Spiel in Lugano TV-Experte Rolf Fringer am Kragen gepackt und ihm gedroht haben. «Wenn du nochmals etwas gegen meine Familie sagst, dann schwöre ich dir, ich töte dich!»

Laaksonen macht mit Sousa kurzen Prozess

Problemloser Start für Henri Laaksonen beim ATP-Turnier in Shenzhen. Der Schweizer besiegt den als Nummer 7 gesetzten Portugiesen João Sousa in 68 Minuten 6:3, 6:0.

Für Laaksonen (ATP 107) war es nach zwei Niederlagen in Gstaad (2015 und 2017) der erste Sieg gegen den aktuellen 56. der Weltrangliste, der 2015 im Final der Geneva Open stand. Im Achtelfinal trifft er auf den 24 Plätze vor ihm klassierten Rumänen Marius Copil. Bisher trafen die beiden zweimal in Qualifikationen aufeinander. 2013 in Bastad gewann Laaksonen, ein Jahr später in Stockholm Copil. (fox/sda)

Bencic in Frankreich bei ITF-Turnier am Start

Belinda Bencic wird auch diese Woche ein ITF-Turnier bestreiten. Die 20-jährige Ostschweizerin geht in Frankreich in Clermont-Ferrand an den Start.

Bencic will auf ITF-Stufe beim mit 25'000 Dollar dotierten Hallenturnier in Clermont-Ferrand an ihren Erfolg der Vorwoche anknüpfen. Bei ihrem Comeback gewann sie letzten Samstag in St.Petersburg. Nun trifft die Nummer 197 der Welt in der französischen Auvergne am Mittwoch in ihrer Startrunde auf die Französin Joséphine Boualem (WTA 600). (fox/sda)

Lacazette schnürt einen Doppelpack

Arsenal siegt am Montagabend gegen West Bromwich mit 2:0. Beide Tore erzielt der französische Neuzugang Alexandre Lacazette. In der 20. Minute reagierte er nach einem Freistoss von Alexis Sanchez am schnellsten und musste aus kurzer Distanz nur noch einnicken. In der 67. Minute verwertete er einen Foulelfmeter souverän.

Bei Arsenal spielte Granit Xhaka durch, zeigte aber eine durchzogene Leistung. Der Schweizer leistete sich immer wieder Fehlpässe und fiel in der Offensive kaum auf. Erst kurz vor Schluss kam der Nati-Star zwei Mal zum Abschluss, setzte das Leder aber weit über das Tor. Arsenal klettert mit dem Sieg auf Rang 7. (cma)

Schaffhausen bleibt Leader

Der FC Schaffhausen verteidigte die Tabellenführung in der 9. Runde der Challenge League dank zwei späten Toren. Der Türke Tunahan Cicek schoss die Schaffhauser mit seinen Treffern in der 84. und 85. Minute zum 3:2-Erfolg beim Schlusslicht Wil. Damit setzten sich die Nordostschweizer in der Tabelle wieder vor Neuchâtel Xamax. (cma/sda)

Reto Ziegler zum FC Luzern

Der seit Saisonbeginn vertragslose Reto Ziegler spielt in den kommenden Monaten für den FC Luzern. Der 31-jährige Verteidiger, zuletzt beim FC Sion aktiv, unterschrieb vorerst bis Ende Jahr.

Der FC Luzern hat sich nach dem enttäuschenden ersten Saisonviertel in der Super League mit zehn Punkten aus neun Spielen mit einem erfahrenen Spieler verstärkt. Ein zusätzlicher Routinier sei für die Weiterentwicklung der vielen jungen Spieler äusserst wichtig, ergab die Analyse der Innerschweizer. (fox/sda)

